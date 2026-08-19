Soudan: Le Premier ministre annonce des mesures pour alléger le coût de la vie

Le Premier ministre, Dr Kamil Idriss, a annoncé mardi une série de décisions et de directives visant à alléger le coût de la vie et à encourager le retour volontaire des citoyens.

Les mesures prévoient notamment l'exonération, jusqu'à la fin de 2026, des frais d'eau pour tous les ménages, ainsi que l'amélioration de l'approvisionnement en eau et la mise en service de nouvelles stations.

Le Premier ministre a également décidé d'exonérer de droits de douane, de taxes et autres frais les systèmes d'énergie solaire importés pour un usage personnel, et a chargé les ministères concernés de faciliter leur financement à des conditions préférentielles.

Il a en outre ordonné la réactivation et le contrôle des centres et marchés de vente à prix réduit à travers le pays afin de réduire les charges pesant sur les citoyens.