Sénégal: L'Assemblée nationale suspend sa plénière sur les crédits spéciaux après un recours du gouvernement

Dakar — L'Assemblée nationale a annoncé avoir décidé "souverainement" de suspendre la plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi sur le régime juridique des crédits spéciaux prévue mercredi, a appris l'APS de source officielle.

"L'Assemblée nationale, soucieuse de la stabilité, de l'élégance républicaine et du dialogue entre les institutions, a souverainement décidé de suspendre la plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi, prévue dans sa séance du mercredi 19 août 2026", rapporte un communiqué de l'institution parlementaire.

Le Premier ministre Mohamed Al Aminou Lo a saisi auparavant, le Conseil constitutionnel d'un recours pour déclarer irrecevable la proposition de loi relative à l'encadrement des fonds spéciaux qui fait l'objet d'une procédure parlementaire inscrite à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale.

Selon l'institution parlementaire, cette décision"ne ressort expressément, ni de la Constitution, ni de son Règlement intérieur un quelconque effet suspensif dudit recours".

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L'Assemblée nationale a dénoncé "une volonté d'obstruction systématique du processus législatif de renforcement de la transparence dans la gestion des deniers publics" qu'elle a initié, soulignant que "certaines dispositions de la proposition de loi sur le régime juridique des crédits spéciaux, relèvent du pouvoir réglementaire".

L'institution parlementaire informe que ses travaux relatifs à la ratification des propositions de résolution portant création des commissions d'enquête parlementaire, ainsi que l'examen du projet de loi portant sur la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique, prévus le jeudi 20 août 2026, "restent maintenus".