Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone 19 août 2026

revue de presse

Patrick Vieira prend les rênes de la sélection sénégalaise de football

Ce 18 août 2026, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé la nomination de Patrick Vieira au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal, succédant ainsi à Pape Bouna Thiaw. La décision a été entérinée à l'unanimité par le Comité d'urgence de la FSF, réuni lundi 17 août en session extraordinaire par visioconférence.

La nomination de l'ancien international français, né à Dakar, intervient alors que la Fédération entend renforcer l'encadrement technique des Lions de la Teranga et poursuivre ses ambitions sur la scène continentale et internationale.

Âgé de 50 ans, Patrick Vieira devient ainsi sélectionneur d'une équipe nationale pour la première fois de sa carrière. Le technicien, né le 23 juin 1976 à Dakar et souvent présenté comme franco-sénégalais, était libre de tout contrat après son passage au Genoa, où il a officié récemment. (Source allAfrica)

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Mali : Six ans après le coup d’État, la transition bouleverse les alliances du Sahel

Six ans après le renversement d’Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali reste dirigé par les militaires, dans le cadre d’une transition devenue durable et qui a profondément modifié les équilibres politiques, sécuritaires et diplomatiques au Sahel.

Le coup d’État du 18 août 2020 avait mis fin au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, après plusieurs mois de contestations liées notamment à la situation sécuritaire, à la gouvernance et aux résultats des élections législatives. Une première transition conduite par Bah N’Daw a été interrompue en mai 2021, avant l’accession du colonel Assimi Goïta à la tête du pays.

Les élections annoncées pour février 2022, puis envisagées en 2024, n’ont finalement pas eu lieu. La révision de la Charte de la Transition, adoptée en juillet 2025, a accordé au général Assimi Goïta un mandat de cinq ans à compter de 2025, renouvelable jusqu’à la « pacification » du pays, tout en lui permettant de participer à de futures élections. (Source Apanews)

Cameroun : Paul Biya de retour à Yaoundé jeudi 20 août, annonce RFI

Paul Biya devrait regagner Yaoundé jeudi 20 août après 73 jours d'absence. Le président camerounais rentre pour accueillir les Lionnes Indomptables.

Après plus de deux mois d'absence hors du Cameroun, le président Paul Biya est attendu jeudi 20 août 2026 à Yaoundé, selon des informations concordantes rapportées par le journaliste Polycarpe Essomba de RFI.

Le jeudi 20 août 2026 pourrait marquer un tournant. Après 73 jours d'absence, le président camerounais Paul Biya est attendu à Yaoundé. C'est le journaliste Polycarpe Essomba de RFI qui a lancé l'information, évoquant des « sources concordantes et puisées à bonnes sources ». Un retour qui coïnciderait avec l'accueil des Lionnes Indomptables, championnes d'Afrique de football, annoncé par le Premier ministre Joseph Dion Ngute. Mais au-delà de l'événement sportif, c'est tout un pays qui retient son souffle. Que signifie ce retour après une absence record ? Et que cachent les derniers jours de ce séjour prolongé en Europe ? (Source Camer.be)

Santé publique en Afrique de l’Ouest : La CEDEAO affine sa stratégie de riposte aux futures épidémies

La capitale économique ivoirienne accueille, du 18 au 21 août 2026, un atelier régional consacré à la validation technique du troisième Plan stratégique régional de préparation et de réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (CRSCM) de la CEDEAO.

Cette rencontre de quatre jours vise à doter la sous-région d'un nouveau cadre d'action pour la période 2027-2031, dans un contexte marqué par la multiplication des crises sanitaires et l'émergence de nouvelles menaces épidémiques.

Le futur document stratégique entend renforcer plusieurs domaines prioritaires, notamment la surveillance épidémiologique, les systèmes d'alerte précoce, les capacités d'intervention, les infrastructures de laboratoire, le partage des données sanitaires et la mutualisation des ressources entre les États membres. (Source Fratmat)

RDC : Une rentrée scolaire adaptée dans les zones touchées par Ebola

La rentrée scolaire est maintenue au 1er septembre en République démocratique du Congo, mais son organisation sera modulée selon la situation sanitaire dans les zones affectées par Ebola. Le gouvernement prévoit notamment un enseignement à distance dans les secteurs considérés comme les plus à risque.

La ministre d’État chargée de l’Éducation nationale, Raïssa Malu, a présenté mardi le dispositif retenu lors d’un briefing du gouvernement. Il repose sur une classification en trois niveaux : vert, orange et rouge. Dans les zones vertes, où aucun cas d’Ebola n’a été signalé, les cours se dérouleront normalement, avec un renforcement de la sensibilisation aux mesures de prévention. (Source Africa Radio)

Madagascar annonce le démantèlement d’un réseau de falsification de diplômes

À Madagascar un réseau de faux diplômes a été démantelé à Antananarivo, impliquant Il impliquait des employés de l’Office du baccalauréat et de l’université. Onze personnes sont visées par l’enquête.

Tout commence le 5 août. Une jeune femme se présente à l’Office du baccalauréat pour faire certifier une copie de son diplôme. Un responsable de l’université repère des anomalies : la candidate n’a jamais eu son bac : elle avait échoué en 2024.

L’enquête remonte un réseau structuré, dirigé par le directeur d’une école privée. Il impliquait un agent de l’Office du baccalauréat et plusieurs employés de l’université d’Antananarivo. (Source RFI)

Nigeria : Coup d'envoi de la campagne présidentielle, l'économie et l'insécurité au cœur des préoccupations

Au Nigeria, la campagne présidentielle débute mercredi, cinq mois avant le scrutin de janvier, avec l'inflation, les réformes économiques du président Bola Tinubu et l'insécurité qui s'annoncent comme les principaux sujets de débat.

Le pays le plus peuplé d'Afrique avec quelque 240 millions d'habitants est confronté aux conséquences de plusieurs années de turbulences économiques et des violences de divers groupes armés, tandis que l'éclatement de l'opposition pourrait offrir la victoire à M. Tinubu, qui brigue un second mandat.

"L'économie est le principal enjeu. C'est le seul sujet qui touche différentes régions du pays et qui continue d'avoir des répercussions sur les questions de sécurité et de développement", estime Afolabi Adekaiyaoja, auteur de la newsletter politique The Bellwether. (Source TV5 Monde Info)

Le Liberia accepte d’accueillir jusqu’à 1 200 migrants expulsés des États-Unis

Le Libéria a accepté d'accueillir jusqu'à 1 200 personnes expulsées des États-Unis, ont annoncé mardi les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'un des plus importants accords de ce type conclus dans le cadre de la politique menée par l'administration Trump visant à dissuader l'immigration clandestine.

Les personnes expulsées seront accueillies tout au long de l'année, le premier groupe de 20 personnes devant arriver jeudi, a déclaré mardi aux journalistes à Monrovia, la capitale, le ministre libérien de l'Information, Jerolinmek Piah.

« Parmi les personnes qui seront transférées des États-Unis d'Amérique vers le Libéria figureront des citoyens ou ressortissants de pays d'Afrique et de l'hémisphère occidental qui sont médicalement aptes à voyager », a ajouté M. Piah. L'administration Trump a conclu plusieurs accords avec des pays africains en vue de l'accueil de personnes expulsées de pays tiers. (Source Africanews)

Afrique centrale : L’Unesco veut faire de la culture de la paix un nouvel instrument stratégique

Face à la multiplication des crises sécuritaires, humanitaires et transfrontalières, le forum prévu du 8 au 10 septembre prochain au Burundi entend dépasser la gestion des urgences pour construire une architecture régionale durable de prévention, de dialogue et de coopération.

La paix en Afrique centrale ne pourra pas être durable si elle se limite à la réponse militaire aux conflits. C’est le message qui se dégage de la réunion préparatoire organisée récemment par le Bureau régional de l’Unesco pour l’Afrique centrale avec les secrétaires généraux des Commissions nationales pour cette institution. À deux mois du forum de Bujumbura, l’enjeu est désormais de construire une vision régionale de la paix, capable de s’attaquer aux causes profondes des crises.

« Une culture de la paix ne se décrète pas du sommet ; elle se co-construit à partir des réalités, des mécanismes endogènes et des dynamiques territoriales propres à chacun de nos dix États membres », a souligné Hilaire Mputu, directeur et représentant par intérim du bureau régional de l’Unesco pour l’Afrique centrale. Cette approche prend une dimension particulière dans une sous-région confrontée à des crises qui ignorent les frontières. (Source Les Dépêchés de Brazzaville)

Le Togo lance sa plateforme numérique du climat

Le Togo dispose d'un nouvel outil pour piloter sa réponse au changement climatique.

Baptisée ‘Adaptogo', cette plateforme numérique permet de renseigner, actualiser et consulter les indicateurs concernant l’agriculture, la foresterie, les ressources en eau, le tourisme, l’énergie, les infrastructures de transport et les zones côtières.

L’outil est financé par le Fonds vert pour le climat avec l'appui technique de la FAO. (Source Togonews)