Cote d'Ivoire: Salon de la gastronomie de l'Outre-Mer 2026 - Le cacao ivoirien sous les projecteurs avec Viviane Kouamé

À quelques semaines de la 10e édition du Salon de la gastronomie de l'Outre-Mer et des cuisines du monde (SAGASDOM), les préparatifs s'intensifient. En mission en Côte d'Ivoire, la directrice générale de l'événement, Marina Marville, poursuit sa tournée de rencontres avec les figures emblématiques de la gastronomie ivoirienne. Le mardi 18 août 2026, elle a fait escale dans l'univers de Viviane Kouamé, une référence incontestée du chocolat artisanal en Afrique de l'Ouest.

Loin des salles de conférence et des cérémonies officielles, c'est dans son atelier, au milieu des fèves, des moules et des effluves de cacao, que la maîtresse des lieux a reçu son invitée. Une immersion au coeur du savoir-faire ivoirien qui a permis aux deux femmes d'échanger sur leur vision commune de la gastronomie, de la transformation locale et de la valorisation des produits du terroir.

Promotrice de la marque Chocovi, Viviane Kouamé est aujourd'hui l'une des personnalités les plus influentes de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Lauréate du Prix d'excellence du meilleur artisan en 2024, elle est également la première femme d'Afrique de l'Ouest à avoir obtenu le prestigieux titre de maître-chocolatier.

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Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 10e édition du SAGASDOM, prévue du 2 au 4 octobre 2026 à Paris. Pour Marina Marville, il est essentiel d'identifier les talents capables d'incarner l'excellence culinaire ivoirienne sur la scène internationale.

« Il faut se lever et occuper l'espace qui est le nôtre, et Viviane Kouamé est dans son espace. Je suis venue chercher les personnes compétentes qui vont profiter positivement de cette plateforme qu'est le SAGASDOM. Je veux présenter des talents et donner l'opportunité à d'autres talents qui vont arriver à Paris », a-t-elle déclaré.

Au-delà des discours, la visite a donné lieu à une véritable expérience gustative. La chocolatière a présenté plusieurs de ses créations élaborées à partir du cacao ivoirien, mais aussi du jus de cacao, une boisson qui a particulièrement séduit la directrice générale du salon.

Passionnée et engagée, Viviane Kouamé a profité de cette occasion pour revenir sur son parcours, intimement lié à la culture du cacao depuis son plus jeune âge. Une aventure qui l'a conduite aux quatre coins du monde pour promouvoir la qualité des fèves ivoiriennes.

« Le cacao, c'est mon métier, c'est ma passion. J'ai fait le tour du globe pour le cacao afin de démontrer que nous possédons des fèves d'une qualité exceptionnelle. Le SAGASDOM est une opportunité de se challenger. Je suis prête à relever le défi de la participation ivoirienne en faisant briller le cacao ivoirien », a-t-elle affirmé.

Cette rencontre entre deux passionnées illustre la volonté du SAGASDOM de faire émerger les talents africains et de favoriser leur rayonnement au-delà des frontières. Elle ouvre également la voie à une participation renforcée des acteurs ivoiriens de la gastronomie à cette grand-messe culinaire internationale.

À travers le parcours inspirant de Viviane Kouamé, c'est toute la chaîne de valeur du cacao ivoirien qui pourrait trouver, à Paris, une nouvelle vitrine d'expression et de reconnaissance.