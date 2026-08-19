Algérie: Possibilité de télécharger les formulaires de demande de prestations via le site électronique

Alger — La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a annoncé, mardi dans un communiqué, que les assurés sociaux peuvent désormais télécharger les formulaires relatifs aux demandes de prestations via leur compte personnel sur l'espace El-Hanaa et via le site électronique de la Caisse.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie de modernisation et de numérisation des services proposés à ses différents usagers et de son programme d'amélioration du service public et d'allègement des procédures administratives, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés informe l'ensemble des assurés sociaux qu'ils peuvent désormais retirer et télécharger les formulaires relatifs aux demandes de prestations via leur compte personnel sur l'espace El-Hanaa (version Web) et via le site électronique de la Caisse", lit-on dans le communiqué.

La CNAS informe également les employeurs de "la possibilité de télécharger directement, via son site électronique, les formulaires relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale".

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La Caisse invite les usagers à "profiter de ces facilités numériques qui visent essentiellement à rapprocher l'administration des citoyens, à leur faire gagner du temps et à leur éviter les déplacements vers ses structures".