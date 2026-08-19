Algérie: Inscriptions en classes préparatoires et en première année primaire du 13 au 24 septembre

Alger — Le ministère de l'Education nationale a indiqué, mardi dans un communiqué, que les inscriptions en classes préparatoires et en première année primaire, au titre de l'année scolaire 2026-2027, se érouleront du 13 au 24 septembre, exclusivement via l'espace réservé aux parents sur la plateforme numérique du secteur (https://awlyaa.education.dz).

Pour les inscriptions en classes préparatoires, qui concernent les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, les parents peuvent choisir entre une et cinq écoles primaires disposant de classes préparatoires ou un seul établissement pour ceux souhaitant inscrire leurs enfants dans des établissements privés, précise le communiqué.

Pour les inscriptions exceptionnelles en première année primaire, qui concernent les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, les parents choisissent une seule école primaire parmi celles disposant de places pédagogiques, ajoute la même source.

"Les inscriptions exceptionnelles en première année primaire se feront dans la limite des places disponibles, sachant que le nombre d'élèves par groupe pédagogique ne doit pas dépasser 34", explique le ministère,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

précisant que "faute de place pédagogique, l'enfant est automatiquement inscrit en classe préparatoire dans l'une des écoles choisies par ses parents".

Les parents pourront consulter les résultats de leurs demandes d'inscription à compter du jeudi 1er octobre, via leurs comptes personnels sur l'espace qui leur est réservé.

Les listes des élèves admis seront également affichées dans les écoles primaires concernées ainsi que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement.

Les enfants admis, en classes préparatoires ou en première année primaire, rejoindront leurs établissements à partir du dimanche 4 octobre, a fait savoir le ministère, soulignant que l'inscription de tout enfant admis en première année primaire sera annulée si ce dernier ne rejoint pas son établissement scolaire dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'annonce des résultats. Celui-ci sera alors remplacé par l'enfant suivant sur la liste.

Dans son communiqué, le ministère a prévenu que toute inscription en classes préparatoires ou en première année primaire effectuée en dehors du système d'information du secteur est considérée comme "nulle et non avenue".