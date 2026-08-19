Algérie: Quatrième pic record enregistré cette année

Alger — La consommation d'énergie électrique a enregistré, mardi, un quatrième pic record à 21.727 mégawatts (MW), dans un contexte marqué par une vague de chaleur exceptionnelle accompagnée d'un taux d'humidité élevé dans plusieurs wilayas côtières, a indiqué le ministère de l'Energie et des Energies renouvelables.

Ce pic a été enregistré à 14h30, avec une hausse de 77 MW par rapport au troisième pic enregistré, lundi, à la même heure (21.650 MW), précise le communiqué.

Il dépasse de 349 MW celui enregistré le 13 juillet dernier (21.378 MW) et de 551 MW celui enregistré le 12 juillet (21.176 MW).

Les données enregistrées ces dernières années reflètent une hausse continue de la consommation d'énergie électrique, le pic de consommation étant passé de 16.666 MW en 2022 à 18.476 MW en 2023, puis à 19.543 MW en 2024 et à 20.628 MW en 2025, avant de dépasser le seuil des 21.000 MW en 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le pic enregistré mardi est supérieur de 5.000 MW par rapport à celui de 2022, soit une augmentation de plus de 30% en l'espace de quatre ans, dépassant également le pic enregistré en 2025 de 1.099 MW.

Le ministère attribue ces hausses historiques de la consommation d'énergie électrique à l'utilisation intensive des appareils énergivores, dont les climatiseurs, par les abonnés domestiques et les établissements publics et privés, notamment durant les heures de pointe, entre 13h00 et 16h00.