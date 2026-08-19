Madagascar: Le pays annonce le démantèlement d'un réseau de falsification de diplômes

À Madagascar un réseau de faux diplômes a été démantelé à Antananarivo, impliquant Il impliquait des employés de l'Office du baccalauréat et de l'université. Onze personnes sont visées par l'enquête.

Tout commence le 5 août. Une jeune femme se présente à l'Office du baccalauréat pour faire certifier une copie de son diplôme. Un responsable de l'université repère des anomalies : la candidate n'a jamais eu son bac : elle avait échoué en 2024.

L'enquête remonte un réseau structuré, dirigé par le directeur d'une école privée. Il impliquait un agent de l'Office du baccalauréat et plusieurs employés de l'université d'Antananarivo.

Onze personnes sont concernées. Cinq responsables sont sous mandat de dépôt à la prison d'Antanimora. La candidate est sous contrôle judiciaire, cinq autres employés ont été libérés.

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Cette affaire n'est pas isolée. En décembre dernier, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) a lancé une campagne dédiée aux faux diplômes, enregistrant 272 plaintes en un mois.

En avril déjà, un scandale presque identique visait l'Agence portuaire et maritime, avec onze personnes également mises en cause. Le 22 juillet dernier, le ministère de l'Éducation nationale et le Bianco ont signé une nouvelle convention pour lutter contre la corruption dans l'éducation. Un partenariat de plus, deux semaines à peine avant que n'éclate cette affaire.