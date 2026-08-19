Algérie: Lancement de la 2e édition du programme 'BAL Advance - Next Play'

18 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a annoncé mardi le lancement de la deuxième édition du programme "BAL Advance: Next Play", initié par la Basket-ball Africa League (BAL), destiné à accompagner les joueurs et anciens joueurs dans leur reconversion et leur avenir professionnel au-delà de leur carrière sportive.

Ce programme pratique d'entrepreneuriat vise notamment à permettre aux participants de développer leurs idées d'affaires, de renforcer leurs compétences professionnelles et de préparer leur transition vers une activité entrepreneuriale.

Les bénéficiaires pourront profiter de formations pratiques en entrepreneuriat, de rencontres avec des dirigeants d'entreprises et des experts de différents secteurs, ainsi que d'un accompagnement dans le développement de leurs projets et d'un programme de mentorat.

A l'issue du programme, trois représentants des différentes cohortes seront invités à prendre part à une journée de présentation (Pitch Day), organisée dans une ville africaine, où ils pourront présenter leurs projets et participer à une expérience BAL/NBA Africa.

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L'édition 2026 est ouverte aux joueurs et anciens joueurs, hommes et femmes, ayant notamment évolué en BAL, en Road to BAL ou dans les championnats nationaux, ainsi qu'aux joueurs actuels et anciens des divisions D1 et D2. Les participants au programme BAL4Her sont également éligibles.

Dans une note adressée aux présidents des ligues et clubs affiliés, la FABB les a invités à assurer une large diffusion de cette opportunité auprès de leurs joueurs et anciens joueurs, notamment ceux disposant d'une idée ou d'un projet entrepreneurial, manifestant un intérêt pour l'entrepreneuriat ou présentant un potentiel de leadership.

Les candidats intéressés sont appelés à consulter la plateforme officielle du programme pour connaître les modalités de participation et les différentes étapes du processus de candidature.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à accompagner les basketteurs dans leur évolution professionnelle et à valoriser leurs compétences au-delà des terrains, en leur offrant des outils et un encadrement pour préparer leur avenir entrepreneurial.

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