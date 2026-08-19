Congo-Brazzaville: Biennale de la danse au pays - Des projets des chorégraphes sélectionnés

La biennale de la danse au Congo se tiendra du 19 au 26 septembre, à l'Institut français du Congo, au centre Kundi et au centre d'art Diangouaya. Danseurs, danseuses, chorégraphes, compagnies se réuniront pour cette première édition à Brazzaville sur le thème « Corps, racines et futurs ».

Le festival valorisera la création chorégraphique congolaise, offrira une plateforme de visibilité nationale et internationale, soutiendra des jeunes artistes et talents émergents, encouragera des oeuvres engagées autour des enjeux contemporains, proposera une programmation internationale.

Les participants s'exprimeront à travers des danses traditionnelles, contemporaines, urbaines, et des formes hybrides ou expérimentales.

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Douze projets des compagnies nationales et internationales ont été sélectionnées, à savoir Monana de la France qui présentera le spectacle "Le tribunal de ma conscience" ; Marion Alzieu de la France avec "Ceci n'est pas une femme blanche" ; Danseincolore de la France dans "Congo ka boyé"; Salim M'ze Hamadi des Comores qui s'exprimera avec "L'expat" ; Danse nyata nyata du Canada avec Kinsemi ; Larisa Ebong du Cameroun dans "Identité" ; Danse trajectoire de la République démocratique du Congo avec "Encre"; Piiramiid de la République du Congo dans "Les vides denses" ; Arnold Mahoukou de la République du Congo avec "Zéro déchet ; Tumamana de la République du Congo qui proposera "Corps racine transe" ; Danse soleil d'Afrique de la République du Congo dans " Il parle, je danse" ; et LoubMass de la République du Congo avec "Lusambulu".

Les résidences de formation professionnelle sont lancées, les compagnies locales perfectionnent leurs spectacles aux côtés de mentors internationaux.