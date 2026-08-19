Congo-Brazzaville: Aide humanitaire - Bell Armand Dieudonné Gampourou souhaite le renforcement des capacités des acteurs locaux

Le coordonnateur des programmes à la Croix-Rouge congolaise (CRC), Bell Armand Dieudonné Gampourou, a demandé aux partenaires, lors d'un entretien exclusif avec Les Dépêches de Brazzaville le 18 août, de renforcer les capacités des acteurs locaux et de constituer une coordination forte d'assistance humanitaire, en prélude à la célébration de la Journée international de l'aide humanitaire.

La Journée de l'aide humanitaire est célébrée chaque 19 août de l'année dans le monde. Au Congo, elle devrait être célébrée pour la première fois par les autorités compétentes. Faute d'agenda chargé, l'événement pourrait être organisé ultérieurement.

Cette journée est une occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires et de manifester la solidarité envers les personnes touchées par des crises à travers le monde. D'après le coordonnateur des programmes de la CRC, le mouvement de la Croix-Rouge a sa stratégie 20-30 qui est l'un des objectifs pour renforcer les capacités des acteurs locaux. Malheureusement, le constat révèle un faible financement d'assistance à la population victime de catastrophe.

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Bell Armand Dieudonné Gampourou a défini l'aide humanitaire comme une action de solidarité et d'assistance aux victimes les plus vulnérables. Selon lui, grâce à la mobilisation des fonds par le Comité international et des fédérations du mouvement de la Croix-Rouge, les communautés en détresse bénéficient de l'assistance de la CRC.

Pour célébrer cette journée, la CRC avait prévu de véhiculer un message sur l'assistance humanitaire suite à une crise quelconque à travers une présentation de sa troupe théâtrale.

« La Croix-Rouge congolaise travaille dans un programme d'appui au pouvoir public car, c'est le gouvernement qui déclare une crise afin que le mouvement soit capable de se déployer sur le terrain », a-t-il indiqué. « L'aide humanitaire est un cycle, parce qu'elle obéit notamment à l'évaluation des catastrophes, des capacités des branches départementales de la Croix-Rouge congolaise », a-t-il ajouté.

Abordant le volet du travail humanitaire, Bell Armand Dieudonné Gampourou a indiqué qu'il n'est pas permis de prendre le risque là où la proportion du danger est trop élevée. « Nous demandons à tout leader de la Croix-Rouge congolaise qui veut amener les volontaires sur le terrain d'évaluer les risques en allant à cette assistance car, on ne part pas pour se suicider mais pour assister nos contemporains », a-t-il dit.

Par ailleurs, il a souligné l'importance des programmes de formation des communautés en vue de prévenir les catastrophes, surtout dans les zones touchées par une recrudescence des faits.

Toutefois, il a invité les communautés à se former pour informer à leur tour la population lors d'une catastrophe, à mettre en application les enseignements en vue d'apporter une réponse qui ne surprendra pas la communauté en vue de minimiser l'impact de la catastrophe.

Le relèvement dans le domaine humanitaire

Le relèvement est la fin du cycle d'une catastrophe de l'aide humanitaire. Le but est d'aider les victimes à reprendre une vie normale et à devenir autonomes. Il a pour principe d'aider les personnes à retrouver un travail ou une source de revenus et leur permettre de reconstruire leur environnement.