La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) va prochainement mettre en place un programme spécial destiné aux daaras et aux communautés religieuses du Sénégal. L'annonce a été faite mardi à Tivaouane par le délégué général, Abdoulaye Niane, en prélude au Gamou.

« Nous avons un programme spécial pour les daaras », a déclaré Abdoulaye Niane, mettant en avant le rôle des établissements d'enseignement coranique dans la transmission des valeurs religieuses et l'éducation des jeunes. En déplacement à Tivaouane dans le cadre des préparatifs du Gamou d'après l'APS, le responsable de la DER/FJ a également sollicité des prières pour les agents de la structure ainsi que pour le chef de l'État, qui l'a nommé à sa tête.

Selon Abdoulaye Niane, le dispositif envisagé ne sera pas exclusivement destiné aux familles religieuses musulmanes. Il devrait s'inscrire dans une démarche plus large d'accompagnement des foyers religieux du Sénégal. « L'initiative n'est pas seulement dévolue aux familles religieuses musulmanes, mais elle concerne tous les foyers qui sentent la transcendance divine et qui, nuit et jour, oeuvrent pour que le divin soit parmi nous », a-t-il expliqué.

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Cette orientation traduit, selon lui, la volonté de la DER/FJ de reconnaître le rôle social, éducatif et spirituel joué par les communautés religieuses dans le pays. L'objectif est notamment de créer les conditions permettant à ces foyers de poursuivre leurs missions dans un environnement favorable. « Nous entendons être à leurs côtés, travailler pour qu'ils soient dans une ambiance propice au rayonnement religieux », a assuré le délégué général.

La question du financement au coeur des attentes

Abdoulaye Niane a insisté sur l'importance d'une collaboration entre les services de l'État, les familles religieuses et les acteurs locaux. Cette concertation doit permettre, selon lui, d'identifier les besoins prioritaires et de mieux adapter les mécanismes d'accompagnement.

Les échanges engagés à Tivaouane ont ainsi permis à la délégation de recueillir plusieurs préoccupations exprimées par les populations, notamment en matière de financement et d'accompagnement de projets. Le délégué général a indiqué que plusieurs représentants de Tivaouane et d'autres familles religieuses, particulièrement des femmes, ont déjà pris contact avec la DER/FJ pour présenter des initiatives destinées aux populations.

Pour la DER/FJ, les familles religieuses constituent des acteurs importants dans l'accompagnement des populations, notamment des jeunes et des femmes qui rencontrent des difficultés pour accéder aux mécanismes classiques de financement.