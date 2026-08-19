Togo: Stages rémunérés

18 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Conseil national du patronat (CNP) a lancé mardi deux initiatives visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et à répondre aux besoins en compétences des entreprises.

La première est le dispositif « Vacances actives en entreprise ». Financé par l'État et mis en oeuvre par l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), ce programme offre aux jeunes des stages d'un mois, rémunérés, pour une première expérience professionnelle. C'est la deuxième année qu'il est mis en oeuvre.

La seconde initiative, baptisée « TALENT 2 AFRICA by Fondation Mastercard », prévoit 500 stages rémunérés dans le cadre de contrats d'insertion professionnelle de douze mois.

Les stagiaires percevront une indemnité mensuelle de 125 000 Fcfa, entièrement financée par la Fondation.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.