Ile Maurice: Lumière sur l'univers onirique de Jonathan Leboeuf

interview

Pour la déclinaison graphique des dix ans de la plateforme Small Step Matters, l'équipe a choisi de mettre en avant le talent de Jonathan Leboeuf, un artiste émergent, qui donne vie à chaque coup de pinceau à sa vision d'une île Maurice inclusive, où citoyens, plantes et animaux vivent en parfaite harmonie.

Comment est née votre passion pour l'art ?

J'ai commencé à dessiner vers l'âge de 15 ans pour m'occuper dans mon temps libre. J'avais toujours mon carnet de dessin avec moi. Et je me souviens que, quand j'étais élève à l'école de l'APEIM à Port-Louis, nous avons reçu la visite d'une grande artiste, Véronique Le Clézio. Elle s'est montrée très encourageante en observant mon travail. Alors, j'ai persévéré jusqu'à exposer à trois reprises : en 2002 et 2006 au Caudan et à La Galerie du Génie en 2025, lors des célébrations des 55 ans de l'APEIM. Je voudrais en profiter pour remercier madame Jocelyne Beesoon, qui a toujours cru en mon potentiel, tant comme éducatrice quand j'étais plus jeune qu'en tant que directrice pour l'exposition des 55 ans de l'APEIM.

Quel serait votre lieu de rêve pour exposer ?

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J'aime exposer à Port-Louis, car je connais beaucoup de monde dans la région. Un musée comme le Blue Penny Museum me comblerait !

Aujourd'hui, vous pourriez vivre de la peinture ?

Non, mais ce serait mon rêve de ne faire que cela ! J'ai deux ateliers : un à l'APEIM, route Nicolay, à Port-Louis, et un atelier chez moi, à Albion. Cela me permet de peindre chaque jour.

Quelles sont vos sources majeures d'inspiration ?

La faune, la flore, le lagon, le séga et la culture mauricienne, en général. D'ailleurs, j'aime peindre en écoutant de la musique. Les paroles d'une chanson vivent dans l'air, comme l'inspiration pour mes toiles, qui flotte et arrive jusqu'à mon pinceau. Comme dans un rêve éveillé.

Que retirez-vous de votre collaboration avec la plateforme solidaire Small Step Matters ?

Je suis enthousiasmé de contribuer à ma façon à des causes et surtout, de soutenir des personnes en situation de handicap. Par exemple, si l'école de l'APEIM n'avait pas existé, ma vie aurait été bien différente et bien plus difficile aujourd'hui. En décembre 2025, je sais que certaines de mes toiles ont contribué à lever des fonds pour Kevin, un adulte en situation de handicap, qui avait besoin d'un logement adapté. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé avec le soutien des donateurs de Small Step Matters.

Avez-vous un message justement pour les parents d'enfants en situation de handicap ?

Mo mesaz: sakenn ena so talan, pa dekouraze. Ce serait joli qu'il y ait un jour un centre culturel national pour les personnes handicapées. Et j'adorerais y donner des cours de peinture à l'acrylique.

Dix ans et déjà 186 projets porteurs d'espoir

À la MCB, le 12 août, en compagnie de ses partenaires du secteur privé, des médias et de la société civile, Small Step Matters a dévoilé ce qui sera réservé pour la célébration des dix ans de la plateforme solidaire : une campagne de communication nationale concoctée gratuitement par Beyond Communications et une nouvelle identité visuelle pour la plateforme offerte par l'agence GWS Technologies.

Small Step Matters souhaite continuer à semer l'espoir à Maurice et à Rodrigues. Alors, symboliquement, des arbres fruitiers ont été offerts à quelques ONG accompagnées au cours de ces dix dernières années, en présence de l'ambassadeur volontaire de la plateforme, Yan de Maroussem. Parmi les récipiendaires : We-Recycle, To Rev Nou Vision (ANFEN), la Fondation Fam-Unie, le Centre Joie de Vivre, Future Hope et l'École culinaire Aline Leal (ANFEN).

Le souhait des deux cofondateurs de Small Step Matters, Celine Planel et David Commarmond : que les projets des associations continuent à porter leurs fruits au bénéfice des bénéficiaires qu'elles desservent avec professionnalisme. Et au service de la planète ! Small Step Matters a remercié les partenaires engagés à ses côtés : Beyond Communications, GWS Technologies, MCB Group, EY et le Groupe APTIS.

La célébration des dix ans se poursuivra à Rodrigues, où une distribution d'arbres fruitiers sera également organisée pour les ONG partenaires engagées pour la Terre, à savoir Care Co, Shoals Rodrigues, l'École spécialisée Gonzagues Pierre Louis et le Centre agricole Frère Remy (ANFEN).