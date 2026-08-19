Ile Maurice: «Un nom très mauricien» - Le groupe Bhunjun dévoilera sa nouvelle identité ce vendredi

Le groupe Bhunjun franchira une nouvelle étape dans sa diversification ce vendredi 21 août avec le lancement officiel de sa nouvelle enseigne de distribution de carburant. La cérémonie, qui réunira notamment le Premier ministre, Navin Ramgoolam, la direction du groupe Bhunjun, des clients corporate d'Engen ainsi que les gérants des stations-service, marquera également le dévoilement de la nouvelle identité visuelle appelée à remplacer progressivement celle d'Engen dans les 37 stations désormais contrôlées par le groupe mauricien.

Jusqu'ici jalousement gardé secret, le nom de la nouvelle enseigne sera révélé au cours de cette soirée qui symbolisera le passage d'un réseau exploité pendant plusieurs années sous une marque internationale à une identité mauricienne. Selon Veekram Bhunjun, Chief Executive Officer du groupe, il s'agira d'un «nom très mauricien». Onze principales stations-service seront les premières à s'illuminer aux couleurs de cette nouvelle identité, donnant le coup d'envoi à une vaste opération de rebranding.

Les travaux de transformation ont déjà commencé dans l'ensemble du réseau. Le lifting des stations se poursuivra au cours du mois de septembre afin d'assurer le déploiement progressif de la nouvelle enseigne. Cette transformation ne se limitera toutefois pas à un changement de couleurs et de signalétique. Le groupe entend également profiter de cette nouvelle étape pour proposer de nouvelles initiatives et expériences à ses clients.

Cette cérémonie interviendra près de neuf mois après la finalisation de l'acquisition d'Engen Petroleum (Mauritius) Limited par Beta Oil Terminal Ltd (BOTL), filiale du groupe Bhunjun. Officialisée en novembre 2025 après le feu vert de la Competition Commission of Mauritius (CCM), l'opération représente un investissement de l'ordre de Rs 2 milliards et porte sur 37 stations-service ainsi que sur l'ensemble des activités commerciales et des infrastructures de distribution d'Engen à Maurice.

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Avec cette acquisition, le groupe Bhunjun, qui a conservé tout le personnel affecté au quartier général d'Engen, au nombre de 78, ainsi que tous les gérants et les employés des stations-service (370), est devenu le premier groupe mauricien à exploiter un réseau national de stationsservice. Il rejoint ainsi un marché jusqu'ici dominé par des opérateurs internationaux, aux côtés de Vivo Energy Mauritius, de TotalEnergies et d'Indian Oil Corporation.

Mais au-delà du changement de propriétaire, cette opération constitue surtout un tournant stratégique pour le groupe fondé dans les années 1960. Présent traditionnellement dans la construction, le béton, l'immobilier, l'hôtellerie et la logistique, le groupe Bhunjun renforce désormais son positionnement dans le secteur énergétique. Son expérience dans la logistique et la distribution pétrolière, acquise notamment à travers ses activités internationales, lui sert de base pour cette nouvelle offensive sur le marché mauricien.

Une acquisition sous surveillance réglementaire

Le rachat d'Engen Mauritius a été précédé d'un long processus réglementaire. La CCM avait posé comme condition que les activités mauriciennes d'Engen soient cédées à un opérateur indépendant de Vitol Group. Cette exigence découlait du rachat d'Engen Ltd en Afrique du Sud par Vitol Emerald Bidco, une opération qui aurait pu conduire à une concentration importante du marché mauricien, Vitol étant déjà présent localement à travers Vivo Energy Mauritius.

Après l'appel à manifestation d'intérêts, la candidature du groupe Bhunjun avait été soumise en avril 2025. L'analyse de la CCM avait confirmé l'indépendance de Beta Oil Terminal vis-à-vis de Vitol. Le régulateur avait toutefois identifié certaines réserves, notamment l'expérience internationale plus limitée du nouvel acquéreur et l'absence d'une intégration verticale comparable à celle de l'ancien propriétaire.

BOTL avait alors pris plusieurs engagements afin de répondre aux préoccupations de la CCM. Parmi ceuxci figuraient le maintien, dans la mesure du possible, de l'équipe dirigeante d'Engen Mauritius, la nomination de directeurs disposant d'une expérience dans le secteur énergétique ainsi que le recours à des experts indépendants en matière de sécurité, de qualité et de standards internationaux pendant au moins trois ans.

Pour le directeur de Beta Oil Terminal, Dinesh Kalikaparsad, l'entrée d'un opérateur mauricien apporte une nouvelle dynamique au marché. «En tant qu'entreprise mauricienne, nous apportons une agilité décisionnelle nouvelle sur le marché. Les décisions se prennent ici, à Maurice, ce qui nous permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients et des concessionnaires», avait-il expliqué au moment de l'acquisition.

Nouvelle identité, nouvelle ambition

Veekram Bhunjun estime de son côté que l'enjeu dépasse le simple rebranding. Après plus de 50 ans d'activité, le groupe considère cette acquisition comme une étape historique qui démontre, selon lui, la capacité de l'entrepreneuriat mauricien à évoluer vers des secteurs traditionnellement occupés par de grands groupes internationaux.

La nouvelle enseigne devra désormais faire ses preuves sur un marché où la fiabilité de l'approvisionnement, la qualité du service et la compétitivité constituent des éléments déterminants. Le groupe entend notamment investir dans la modernisation de l'expérience client, avec de nouvelles initiatives et de l'innovation.

La soirée du 21 août sera donc bien davantage qu'une cérémonie de lancement. Avec le dévoilement du nom, l'illumination des premières stations et le début du rebranding de l'ancien réseau Engen, le groupe Bhunjun donnera une visibilité concrète à sa nouvelle ambition : faire d'un investissement de Rs 2 milliards dans la distribution pétrolière le point de départ d'un nouveau pôle de croissance, tout en affirmant une présence mauricienne dans un secteur stratégique pour l'économie et la souveraineté énergétique du pays.