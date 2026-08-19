Ile Maurice: Deux suspects arrêtés à Chebel avec plus de 80 g de crystal meth

Une opération de la brigade antidrogue (ADSU) a conduit à l'arrestation de deux personnes, soupçonnées de possession de crystal meth en vue de la vente, le lundi 17 août à Chebel. Vers 10 h 45, le constable Vellin et son équipe de l'ADSU sous la supervision du sergent Boodhoo, ont intercepté une voiture Nissan grise, sur la Chebel Branch Road. Le véhicule était conduit par Ahmed Zuhayr Auckbarally, 34 ans, un chauffeur habitant Vallée-des-Prêtres, avec à ses côtés Marie Christina Agathe Ozeer, 26 ans, de Roche-Bois.

Une fouille du véhicule a permis de découvrir un sachet en plastique transparent contenant une quantité importante de crystal meth et 175 doses emballées dans du papier aluminium. Les substances saisies pesaient au total 81 g, soit 63,5 grammes dans le sachet et 17,5 grammes répartis dans les doses. Une somme de Rs 17 800 a également été saisie.

Les deux occupants ont été arrêtés et placés en détention, le jeune homme au poste de police de Midlands et sa passagère au poste de police de Pailles. Quelques heures plus tard, les limiers de l'ADSU ont perquisitionné les domiciles des deux suspects. L'enquête se poursuit afin d'établir la provenance de la drogue et de déterminer si les deux suspects sont impliqués dans un réseau de distribution.

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Héroïne et autres drogues retrouvées à Petite-Rivière

Presqu'à la même heure le même jour, une autre équipe de l'ADSU, avec le soutien de la Special Response Group et de la Special Support Unit, a perquisitionné le domicile à Résidence Gros-Cailloux, Petite-Rivière de Christopher Felicite, 39 ans. Les limiers ont découvert plusieurs sachets et doses de différentes substances suspectées d'être des drogues. Parmi les saisies figurent 5,28g d'héroïne, répartis dans un sachet et 12 doses emballées dans du papier aluminium.

Les policiers ont également retrouvé 1,2 g de méthamphétamine, dont six doses conditionnées, ainsi que 2,87 g de cannabinoïdes synthétiques, réparties en 27 doses, et trois autres doses contenant 0,53 g de cannabis ainsi qu'une quantité de méthadone et une somme de Rs 9 000. Christopher Felicite a été arrêté et placé en détention au poste de police de Piton. Il a comparu en cour, hier, sous une charge provisoire de trafic de drogue. L'enquête se poursuit afin de déterminer la provenance des différentes substances et leur éventuelle destination commerciale.