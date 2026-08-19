Tunisie: Youssef Belhani, le maestro qui modernise la tradition musicale nationale

Tunis — Youssef Belhani, directeur artistique de la Troupe nationale de musique, s'impose comme une figure centrale de la scène estivale en Tunisie, en dirigeant les concerts de grandes vedettes de la chanson tunisienne et arabe à la 60e édition du Festival international de Carthage.

Plus jeune maestro à occuper ce poste depuis la création de l'orchestre, ce musicologue de formation se distingue par une approche rigoureuse qui allie la préservation du patrimoine classique à une ouverture inédite vers les musiques urbaines et contemporaines.

Cet été, Youssef Belhani a notamment dirigé au Théâtre romain de Carthage l'orchestre accompagnant la diva tunisienne Amina Fakhet, poursuivant un partenariat artistique étroit lors de ses grandes tournées. Sa polyvalence s'est également illustrée lors du concert de la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, issue d'une école traditionnelle différente.

En parallèle, le maestro a mené la Troupe nationale vers de nouveaux registres en collaborant avec l'artiste Marwen Jebali, alias "Nordo". Cette performance a intégré des arrangements pop et afropop, marquant une volonté d'ouvrir l'institution publique à des formats musicaux contemporains.

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Nommé à la direction artistique de la Troupe Nationale de Musique en juin 2022 par le ministère des Affaires culturelles, Youssef Belhani est le plus jeune chef à assumer cette fonction depuis la fondation de l'institution en 1983. Issu d'une famille de musiciens, il est le fils de feu Zouhair Belhani, figure de l'Institut supérieur de musique et de l'institution de La Rachidia, décédé en 2013.

Youssef Belhani a suivi un cursus académique rigoureux. Titulaire d'un diplôme de musique arabe et tunisienne, avec une spécialité en violon occidental, et d'un master obtenu en 2013 avec la mention « Très bien », il prépare actuellement un doctorat. Avant sa nomination à Tunis, il a exercé en 2019 comme directeur des répétitions à l'Opéra du Koweït, où il a également dirigé plusieurs orchestres et formations musicales arabes.

Ces dernières années, le chef d'orchestre est devenu un pilier des grands rendez-vous institutionnels en Tunisie. Il a dirigé les soirées du Festival de la Chanson Tunisienne de 2023 à 2026, y introduisant des orchestrations modernisées. Il a également été sollicité par l'Organisme tunisien des droits d'auteurs et des droits voisins (OTDAV) pour mener la série de spectacles « Aïn Mhabba », dédiée à la revalorisation du répertoire national.

Sur scène, sa direction se caractérise par une gestuelle précise et une communication étroite avec les instrumentistes, visant à garantir une parfaite unité sonore. Par cette approche, le maestro impose sa marque sur la scène nationale, redéfinissant la direction d'orchestre comme un espace de communication et de cohésion collective.