Tunisie: Nafti mobilise les ambassadeurs autour des priorités nationales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a clôturé une semaine d'intenses concertations avec l'ensemble des chefs de missions diplomatiques tunisiennes à travers le monde en vue d'aligner l'action extérieure du pays sur les orientations fixées par le président de la République, Kaïs Saïed.

Organisée à la fois en présentiel et à distance, cette série de réunions a porté sur les mutations géopolitiques régionales et internationales et les moyens de mieux anticiper leurs répercussions afin de défendre les intérêts stratégiques de la Tunisie, indique un communiqué du département.

Au coeur des échanges figuraient également l'amélioration de la prise en charge de la communauté tunisienne à l'étranger et le renforcement des services consulaires.

En prévision des prochaines échéances bilatérales et multilatérales, le département de la diplomatie mise sur de nouveaux mécanismes de coopération adaptés aux partenariats traditionnels du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif est également de consolider la présence tunisienne au sein des instances internationales, de renforcer l'efficacité de son action diplomatique et de mobiliser davantage les cadres de coopération multilatérale au service des priorités du développement national.