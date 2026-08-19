Tunisie: Des experts britanniques à Tunis pour former les médecins aux techniques avancées d'endoscopie

Des experts britanniques de l'hôpital de Sheffield participent, du 17 au 19 août courant, à une formation spécialisée sur les techniques avancées d'endoscopie digestive, au service de gastro-entérologie de l'hôpital universitaire Mongi Slim de la Marsa (banlieue nord de Tunis).

Cette session, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale et de l'échange d'expertises, a pour objectif de renforcer les compétences médicales dans le domaine de l'endoscopie digestive, à travers le partage des connaissances et des techniques diagnostiques et thérapeutiques avancées, indique un communiqué rendu public, mardi soir par l'hôpital universitaire Mongi Slim.

Le programme offre aux équipes médicales l'occasion d'échanger leurs expériences et de se familiariser avec les dernières pratiques en matière d'endoscopie digestive, contribuant ainsi au développement des pratiques médicales et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.

L'hôpital universitaire Mongi Slim a exprimé ses remerciements aux experts britanniques pour leur participation et leur engagement à partager leur expertise, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires ayant contribué au soutien et à la réussite de ce programme, selon la même source.