La République Gabonaise a célébré aujourd'hui, avec ferveur et solennité, le 66ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale sur le boulevard du Bord de Mer. Placée sous le haut patronage de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, cette édition revêt une portée patriotique, diplomatique et mémorielle majeure et s'inscrit dans la dynamique de refondation nationale portée par la 5e République.

Placée sous le thème central « Les Forces de Défense et de Sécurité dans la 5e République : enjeux et perspectives », cette célébration met en lumière la volonté de consolider l'unité nationale et de renforcer les capacités de l'État à garantir la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Gabon.

Cette journée s'inscrit également dans le symbole des noces de jasmin, incarnation de l'amour inaltérable du peuple gabonais pour sa patrie et de sa fidélité aux valeurs de La Concorde, qui constituent le socle de la cohésion républicaine et de la vision d'un Gabon fort et solidaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le défilé de cette édition a ainsi mis en évidence la montée en puissance de l'outil de défense national et des corps paramilitaires, réaffirmés comme les piliers de la Nation, garants de la protection du territoire et de la sécurité des populations.

À l'invitation du Chef de l'État, étaient présents en tribune officielle les Chefs d'État des Républiques Démocratique du Congo, de Gambie, Démocratique de São Tomé-et-Principe et de Guinée-Bissau, ainsi que les représentants des Chefs d'État de la République de Guinée équatoriale, de la République de Côte d'Ivoire, de la République d'Ouganda et de la Fédération des Émirats arabes unis.

La parade s'est ouverte par l'exécution de figures symboliques porteuses des valeurs transmises aux enfants de troupe du Prytanée militaire. Cette formation d'élite, composée des élèves issus de huit nationalités, dont le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la France, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, témoigne de l'ouverture et du rayonnement de cette institution militaire.

Structuré autour des composantes pédestre, aérienne, nautique et motorisée, ce défilé particulièrement diversifié a été l'occasion pour les Forces de Défense et de Sécurité de déployer un dispositif exceptionnel de dernière génération. Cette démonstration illustre la modernisation continue de leurs équipements, le renforcement de leurs capacités opérationnelles et leur engagement indéfectible à assurer la protection du territoire.

Le défilé pédestre, ouvert par le passage des enfants de troupe du Prytanée militaire, a cédé la place aux différents corps des Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu'aux corps paramilitaires. Le passage de la Garde Républicaine a constitué un autre temps fort de cette parade, avec la présentation de sa nouvelle artillerie, renforcée de 40 pièces supplémentaires par rapport à l'édition précédente, témoignant de la montée en puissance de ce corps d'élite.

Le défilé motorisé a, pour sa part, été marqué par la présentation des véhicules blindés de type Panthera T8, offerts au Gabon par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis et Émir d'Abou Dhabi. Cette dotation illustre la qualité des relations de coopération et d'amitié entre le Gabon et les Émirats arabes unis, tout en contribuant directement au renforcement des capacités opérationnelles des forces terrestres.

Au total, près de 17 000 participants, répartis au sein de 136 blocs, ont pris part à cette grande parade nationale, illustrant la discipline, la cohésion et la rigueur des forces engagées au service de la République.

À travers cette célébration, le Gabon réaffirme son attachement à son histoire, à son unité et à sa souveraineté, tout en projetant l'image d'un pays en mouvement, engagé dans la modernisation de ses institutions sécuritaires et résolument tourné vers l'avenir.