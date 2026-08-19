Sénégal: Marché de la BRVM - Les principaux défis

19 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)

Au-delà des succès statistiques de la décennie 2016-2025, le marché de la BRVM fait face à des défis structurels majeurs pour les dix prochaines années (2026-2035). Pour passer du statut de marché « frontière » à celui de marché « émergent », la BRVM et les régulateurs de l'UEMOA doivent lever plusieurs verrous.

La profondeur et la liquidité du marché

Malgré une capitalisation record, le flottant (la part des actions réellement disponible à l'échange) reste encore trop faible. Beaucoup d'investisseurs institutionnels (caisses de retraite, assurances) adoptent une stratégie de « Buy and Hold » (acheter et conserver), ce qui fige les titres et réduit le volume des transactions quotidiennes.

L'enjeu serait de dynamiser le marché secondaire pour que n'importe quel investisseur puisse revendre ses titres instantanément sans provoquer de chute brutale des cours.

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La diversification des émetteurs et du secteur privé

Le marché obligataire est actuellement saturé par les dettes souveraines (États), tandis que le marché des actions est dominé par les banques et les télécoms. Le troisième compartiment, dédié aux Petites et Moyennes Entreprises, peine encore à attirer des pépites régionales à cause des exigences de transparence et de reporting.

A ce titre, il serait nécessaire d'inciter les entreprises industrielles, agricoles et technologiques à se coter pour que la bourse reflète la véritable diversité de l'économie réelle de l'UEMOA.

L'intégration régionale et l'inclusion financière

La transition vers la bourse mobile a certes démarré, mais elle doit s'accélérer pour toucher les masses de la population. Une grande partie de l'épargne locale reste encore stockée dans l'immobilier ou le secteur informel par méconnaissance des mécanismes boursiers.

Le projet d'intégration des bourses de la CEDEAO (WACMIC) est déterminant. Permettre à un investisseur à Dakar d'acheter des actions à Lagos ou Accra de manière fluide augmenterait considérablement la taille critique du marché.

La transition vers la Finance Durable (ESG)

D'ici 2035, les flux financiers mondiaux seront majoritairement orientés vers les investissements respectueux de l'environnement, du social et de la gouvernance. La BRVM devrait devenir une place de référence pour les « Green Bonds » et les « Social Bonds » afin d'attirer les fonds d'impact internationaux.

L'enjeu serait d'accompagner les entreprises cotées dans la publication de rapports extra-financiers rigoureux pour répondre aux nouveaux standards de la finance mondiale.

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