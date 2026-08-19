Afrique du Nord: Tunisie-Qatar - des entreprises qataries à la recherche de compétences tunisiennes

En coopération avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le Centre américain international de formation et de développement du Qatar organisera, le 20 août 2026 à partir de 9h, au siège de l'UTICA, une journée portes ouvertes consacrée aux opportunités de formation et de contrats de travail au Qatar.

Cet événement permettra aux participants de s'informer sur les opportunités d'embauche auprès des sociétés qataries, ainsi que sur les moyens de bénéficier des programmes de formation et des diplômes professionnels proposés. Il s'adresse aussi bien aux jeunes diplômés qu'aux professionnels souhaitant élargir leurs perspectives de carrière à l'international.

Ce rendez-vous sera marqué par la présence de M. Kamel Ahmed Hinchiri, représentant du centre, ainsi que de plusieurs entreprises qataries à la recherche de main-d'oeuvre tunisienne pour répondre à leurs besoins en recrutement. Des contrats dans le domaine de l'investissement foncier seront proposés au profit d'un certain nombre de personnes sélectionnées lors de cette journée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative vise à offrir aux jeunes tunisiens l'opportunité de se former, de développer leurs compétences et d'accéder à des postes sur le marché de l'emploi qatari. Elle s'inscrit dans une démarche visant à faciliter l'insertion professionnelle des compétences tunisiennes à l'international.

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée pour toute personne souhaitant développer ses compétences et son parcours professionnel, et envisageant de travailler au Qatar. Elle permettra également d'obtenir des informations, des feuilles de route et des orientations concernant le travail et le développement professionnel dans ce pays, ainsi qu'un accompagnement sur l'ensemble des démarches administratives nécessaires, notamment en matière de visas, de contrats de travail et de conditions d'installation. Les discussions porteront sur plusieurs thématiques, notamment les besoins du marché de l'emploi qatari en matière de compétences, les secteurs prioritaires et les opportunités offertes, ainsi que les perspectives d'évolution professionnelle qu'offre le marché qatari aux candidats tunisiens.

Des rencontres B to B seront également organisées, permettant des échanges directs avec des responsables des ressources humaines et des entreprises qataries souhaitant recruter de la main-d'oeuvre tunisienne, favorisant ainsi un contact concret entre l'offre et la demande d'emploi.

L'inscription à cette journée portes ouvertes est gratuite et les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs candidatures via ce lien :

Lien d'inscription : https://form.jotform.com/252914318890463