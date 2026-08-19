Tunisie: Trois jeunes morts dans un tunnel à la recherche de trésors, les détails du drame de Kairouan

Trois jeunes hommes ont trouvé la mort après être descendus dans une excavation profonde dans la région de Cherarda. Selon un acteur de la société civile, les victimes auraient pénétré dans un réseau de tunnels à la recherche de trésors avant de perdre connaissance, probablement après avoir été exposées à des gaz toxiques.

Le drame s'est produit dans la région de Cherarda, où trois jeunes hommes sont décédés après avoir pénétré dans une excavation d'environ huit mètres de profondeur, selon les informations rapportées mardi 18 août par l'activiste de la société civile Houd Bazzaoui, dans une déclaration à Diwan FM.

D'après ce dernier, l'excavation, qui existerait depuis près de dix ans sans avoir été sécurisée, donne accès à plusieurs petits tunnels menant vers une ancienne tombe. Les trois jeunes auraient parcouru entre 15 et 20 mètres à l'intérieur des tunnels avant d'ouvrir deux chambres. Des gaz toxiques s'en seraient échappés, provoquant leur perte de connaissance puis leur décès, selon le même témoignage.

Les victimes seraient descendues dans cette excavation dans le but de rechercher des trésors, a ajouté Houd Bazzaoui.

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Les recherches lancées après la disparition des victimes

L'alerte a été donnée après que le père de l'une des victimes n'est pas rentré chez lui durant toute la nuit. Ses proches, restés sans nouvelles malgré plusieurs appels téléphoniques, ont alors entrepris des recherches dans la zone.

Une motocyclette retrouvée à proximité de l'excavation a renforcé leurs soupçons quant à la présence des jeunes dans le tunnel. Les autorités sécuritaires ont été informées et se sont rendues sur place.

Un proche des victimes aurait ensuite retrouvé une chaussure à proximité du tunnel. Les recherches à l'intérieur de celui-ci ont permis de localiser un premier corps.

Les unités de la Protection civile sont arrivées sur les lieux vers 21 heures et ont procédé à l'extraction du premier corps. Des renforts venus de Sfax ont ensuite été mobilisés en raison de la difficulté d'accès au tunnel et de son tracé sinueux, permettant de récupérer les deux autres dépouilles.

Appel à sécuriser les excavations

Selon Houd Bazzaoui, les trois victimes étaient originaires de Cherarda et Sidi Omar Bouhlel, dans le gouvernorat de Kairouan, ainsi que d'Ouled Hafouz, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Elles étaient voisines, a-t-il précisé.

L'activiste a également affirmé que les excavations seraient nombreuses dans la région de Cherarda. Il a appelé les autorités compétentes à intervenir pour fermer, clôturer ou surveiller ces sites, afin de prévenir de nouveaux accidents.

De son côté, le député local de Cherarda, Jomaa Ghribi, a indiqué que le lieu du drame relève administrativement de la délégation de Menzel Chaker, dans le gouvernorat de Sfax, et est connu sous le nom de "Hanout Ettbib".