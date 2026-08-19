Maroc: Le Royaume attire davantage de capitaux étrangers - Tant de questions restent sans réponse

Les chiffres du World Investment Report 2026 dessinent un Maroc de plus en plus intégré aux circuits internationaux de l'investissement. En 2025, les entrées d'investissements directs étrangers ont presque doublé en un an, tandis que les capitaux marocains investis à l'étranger restent nettement inférieurs. Une dynamique à lire avec attention : le Royaume monte en puissance, mais demeure davantage une terre d'accueil des capitaux qu'une puissance financière exportatrice.

Il suffit parfois de quelques chiffres pour modifier le regard porté sur une économie. Dans le cas du Maroc, les données publiées dans les annexes du World Investment Report 2026 de la CNUCED racontent une histoire plus nuancée que celle du simple « succès de l'attractivité ».

En 2025, les investissements directs étrangers (IDE) reçus par le Royaume ont atteint 3,338milliards de dollars, contre 1,748 milliard en 2024 et 1,055 milliard en 2023. En un an, le flux a donc presque doublé.

La progression est spectaculaire. Elle l'est davantage encore lorsqu'on la compare à l'évolution mondiale : les entrées mondiales d'IDE n'ont progressé que de 1,531 trillion de dollars en 2024 à 1,624 trillion en 2025.

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Le Maroc avance donc plus vite que le mouvement mondial. Mais c'est précisément ici que commence le travail critique.

Le Maroc attire. Mais que révèle cette attractivité ?

Le premier constat est incontestable: le Royaume est devenu une destination importante des capitaux internationaux en Afrique du Nord. En 2025, l'Egypte a absorbé 15,453 milliards de dollars d'IDE, devant le Maroc avec 3,338 milliards. L'Algérie en a reçu 1,530 milliard et la Tunisie 1,173 milliard. Le Maroc occupe donc la deuxième place régionale.

Mais derrière la hiérarchie des flux annuels se cache une transformation plus profonde : le stock d'IDE détenu au Maroc ne cesse de grossir. Il était de 8,842 milliards de dollars en 2000. Il a atteint 45,082 milliards en 2010, puis 64,527 milliards en 2024 et 80,802 milliards en 2025.

En vingt-cinq ans, le stock de capitaux étrangers présents dans l'économie marocaine a donc été multiplié par plus de neuf.

Ce chiffre raconte autre chose qu'un simple rebond conjoncturel. Il décrit une transformation de fond de la place du Maroc dans l'économie mondiale. Le Royaume n'est plus seulement un pays qui accueille sporadiquement des investisseurs. Il est devenu un territoire durable d'accumulation du capital international.

Une internationalisation qui reste asymétrique

Pour autant, parler d'une nouvelle puissance économique internationale serait aller trop vite. Car l'autre colonne du tableau est beaucoup moins spectaculaire. En 2025, les sorties d'IDE marocaines s'élevaient à 813 millions de dollars, contre 3,338 milliards d'entrées. Le stock d'IDE marocain à l'étranger a atteint, lui, 12,655 milliards de dollars, contre 80,802 milliards de stock entrant.

L'écart est considérable. Cela signifie que le Maroc investit désormais davantage hors de ses frontières, mais qu'il reste structurellement beaucoup plus dépendant de la présence de capitaux étrangers sur son territoire qu'il ne l'est de ses propres investissements à l'étranger. Il y a donc bien internationalisation, mais une internationalisation asymétrique.

Le pays est en train de passer de la position d'une économie essentiellement réceptrice à celle d'une économie capable d'investir elle aussi à l'extérieur. Il n'a pas pour autant rejoint le groupe des grandes économies exportatrices de capitaux.

Une puissance africaine avant d'être une puissance mondiale

Un autre chiffre mérite davantage d'attention. Sur les 1,746 milliard de dollars d'IDE sortants recensés pour l'Afrique en 2025, le Maroc en représente 813 millions, soit près de la moitié.

La performance est encore plus frappante à l'échelle nord-africaine : sur les 1,680 milliard de dollars de sorties enregistrées dans la région, le Maroc en représente près de la moitié.

Il faut donc déplacer le regard. Le Maroc n'est certes pas une grande puissance financière mondiale. Mais il possède déjà une capacité d'investissement extérieur particulièrement significative à l'échelle africaine.

Autrement dit, son internationalisation ne se fait pas uniquement dans le sens Nord-Sud. Elle se joue également à l'intérieur du continent. C'est probablement l'un des enseignements les plus intéressants de ces chiffres.

Le vieux récit de la dépendance mérite donc d'être révisé

Ces données rendent difficile une lecture simpliste du Maroc comme économie passive, éternellement dépendante des capitaux venus du Nord. Le Royaume développe une capacité à exporter des capitaux et à projeter ses intérêts économiques au-delà de ses frontières.

Mais l'erreur serait de conclure qu'il aurait désormais acquis une pleine autonomie financière. Les chiffres disent exactement l'inverse : l'accumulation du capital étranger reste très supérieure à celle du capital marocain investi à l'extérieur.

Le Maroc gagne donc de la puissance sans avoir encore renversé l'asymétrie. Il faut accepter cette contradiction plutôt que de la masquer derrière le langage de la «performance».

2025 : un tournant, pas encore un basculement

Le doublement des entrées d'IDE entre 2024 et 2025 appelle une autre prudence. Les données de la CNUCED montrent l'ampleur de la progression, mais elles ne disent pas, dans cette annexe, quels secteurs ont absorbé ces capitaux, quels investisseurs en sont à l'origine ou quelle part correspond à des opérations exceptionnelles.

On peut donc affirmer que le Maroc a amélioré son attractivité. On ne peut pas, à partir de ce seul tableau, déterminer la nature exacte de cette attractivité.

C'est une distinction fondamentale. Une hausse des IDE n'est pas automatiquement synonyme de transformation productive profonde. Elle peut financer des capacités industrielles nouvelles, soutenir l'exportation, favoriser l'emploi et le transfert technologique. Mais elle peut aussi renforcer des segments déjà attractifs sans modifier en profondeur la structure de l'économie.

Le chiffre de l'investissement est un indicateur de puissance potentielle ; il n'est pas, à lui seul, une mesure du développement.

Le vrai sujet : que fait le Maroc de ces capitaux ?

La question la plus intéressante n'est donc peut-être plus : Pourquoi les investisseurs viennent-ils au Maroc ? Mais plutôt : Que produit réellement leur présence dans l'économie marocaine ? C'est ici que devrait commencer une lecture plus exigeante des chiffres.

Le véritable enjeu est de savoir si les IDE augmentent la valeur ajoutée produite localement; favorisent le transfert technologique; renforcent les entreprises marocaines; créent des emplois qualifiés; permettent une montée en gamme industrielle et réduisent les vulnérabilités extérieures. Or, les tableaux de l'annexe du Report 2026 de la CNUCED ne permettent pas de répondre à ces questions. Ils permettent seulement d'observer le mouvement du capital.

Et c'est précisément pourquoi il faut résister à la tentation de transformer une statistique financière en récit automatique de réussite économique.

Un Maroc entre deux mondes

Les chiffres de 2025 dessinent finalement un pays placé dans une position intermédiaire. Le Maroc n'est plus simplement un territoire d'accueil pour les capitaux étrangers : il commence à être également un émetteur de capital.

Mais il n'est pas encore devenu une puissance financière capable de rivaliser avec les grandes économies mondiales. Il est en transition.

Cette transition se lit dans l'écart entre 3,338 milliards de dollars d'IDE entrants et 813 millions d'IDE sortants en 2025 ; entre 80,802 milliards de stock de capitaux étrangers présents au Maroc et 12,655 milliards de stock marocain à l'étranger.

Ce n'est donc ni le portrait d'une économie dépendante et immobile, ni celui d'une puissance émergente ayant définitivement changé de catégorie. C'est celui d'une économie qui monte en puissance tout en restant prise dans une relation asymétrique avec le capital international.

Et c'est peut-être cette contradiction qui mérite aujourd'hui d'être regardée en face. Le Maroc attire davantage de capitaux. La question décisive n'est désormais plus de savoir si cette attractivité existe, mais si elle transforme durablement la capacité du pays à produire, à décider et, demain, à investir lui-même.