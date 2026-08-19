À l'issue de sa visite officielle en République Unie de Tanzanie, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des discussions fructueuses ce mardi 18 août avec son homologue tanzanienne, Dr Samia Suluhu Hassan, au cours d'un entretien en tête-à-tête à la State House de Kizimkazi, à Zanzibar.

Les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier les relations bilatérales dans les secteurs de l'économie, des infrastructures, des mines et de la sécurité régionale.

Ces échanges ont abouti notamment à la redynamisation de la Commission Permanente conjointe, à la création d'un partenariat stratégique sur les minéraux critiques et l'échange de données géologiques, à l'évaluation de projets communs concernant le pétrole et le gaz.

Pour fluidifier les échanges le long du Corridor Central, les deux pays s'engagent à moderniser la connectivité multimodale via les ports de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemie. Les projets incluent l'amélioration des liaisons routières, le transport lacustre et l'interconnexion ferroviaire progressive. Les deux Présidents ont salué les progrès d'une liaison transfrontalière en fibre optique reliant Kigoma à Kalemie.

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Le volet sécuritaire a également occupé une place centrale au cours des échanges. La Tanzanie a réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.

Les deux chefs d'État ont particulièrement exigé le respect des résolutions de l'ONU, la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces étrangères sur le territoire congolais. Ils ont réitéré leur appui aux efforts en faveur du retour d'une paix durable à l'Est de la RDC dans le cadre du processus de paix de Washington et de Doha.

Sur le plan sanitaire, la Présidente tanzanienne a exprimé sa solidarité envers le peuple congolais face à l'épidémie d'Ebola, assurant la disponibilité de son pays à déployer l'aide nécessaire.

« La République Unie de Tanzanie et la République Démocratique du Congo ont décidé d'avancer ensemble et plus profondément dans la coopération bilatérale. Je repars d'ici très heureux et très confiant quant à l'avenir radieux de la coopération entre nos deux pays », a déclaré le Président Félix-Antoine Tshisekedi à l'issue du point de presse conjoint qui a clôturé cette troisième visite officielle en Tanzanie.