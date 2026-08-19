Togo: Plusieurs nominations à la tête de l'armée et des services de renseignement

Au Togo, vague de nouvelles nominations au sein de la « grande muette », avec un changement à la tête des Forces armées togolaises (FAT). Les services de renseignement ont également un nouveau patron. Près de dix décrets ont été publiés lundi 17 août 2026 à Lomé, promouvant essentiellement des proches et des fidèles du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Double promotion pour le colonel Tchakpelé Aklesso : élevé au grade de général de brigade, il est nommé dans la foulée chef d'état-major général des Forces armées togolaises. Le nouveau patron de l'armée est un très proche du président Faure Gnassingbé. Jusqu'ici directeur général de l'Agence nationale de renseignement, il avait auparavant occupé le poste de chef de la garde présidentielle.

À Lomé, un fin connaisseur des arcanes du pouvoir lui attribue trois missions à la tête de l'armée : assurer la défense du pays, fluidifier la coordination entre les différents corps et poursuivre la lutte contre le terrorisme. « Avec lui, le président du Conseil peut dormir tranquillement », estime de son côté une source diplomatique dans la capitale togolaise.

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La direction de l'Agence nationale de renseignement, laissée vacante par son départ, revient désormais à un colonel.

Le mouvement s'étend à d'autres corps des Forces armées togolaises. L'armée de terre passe sous le commandement du colonel Kombaté Latiembe et l'armée de l'air sous celui du colonel Idrissou Abdu Ahabou. Selon des observateurs, ces deux nominations montrent que les deux officiers supérieurs n'étaient pas tombés en disgrâce, contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs.

Faure Gnassingbé nomme également le colonel Kilimou Mazama Esso chef d'état-major particulier. « Un homme discret qui sait cloisonner comme son patron », confie une source sécuritaire régionale.

Enfin, parmi ces nouvelles nominations, un général de brigade et pilote d'avion prend la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile.