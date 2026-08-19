Congo-Kinshasa: Des motards vandalisent des véhicules de la riposte contre Ebola à Aru

Des jeunes, principalement des motards, ont vandalisé lundi 17 aout soir des véhicules de la riposte contre Ebola ainsi qu'une structure sanitaire à Kandoy, dans le territoire d'Aru (Ituri). Un chauffeur a été blessé et plusieurs dégâts matériels enregistrés.

Les violences seraient liées à deux cas suspects de maladie à virus Ebola notifiés dans la zone et contestés par certains membres de la communauté. Le chef de secteur de Ndo, Israël Omo, précise que les enquêtes se poursuivent afin d'établir les responsabilités.

Le convoi attaqué se rendait à Kandoy pour récupérer une femme nourricière et un bébé de huit mois, signalés comme cas suspects par l'équipe d'alerte. Tous deux devaient être acheminés vers Aru-centre pour une meilleure prise en charge médicale.

D'après le chef de secteur de Ndo, la mère du nourrisson serait décédée il y a quelque temps à Mongwalu, dans un contexte suspecté d'Ebola. Les deux cas n'ont toutefois pas encore été confirmés.

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Trafic des motos-taxis paralysé

Le conducteur de l'un des véhicules endommagés a été blessé après avoir été agressé par des manifestants. Plusieurs vitres et portes de la structure sanitaire ont également été endommagées.

Ce mardi, un calme relatif était observé à Kandoy. Plusieurs malades ont cependant fui la structure sanitaire lors des violences.

Le trafic des motos-taxis reste paralysé, perturbant les déplacements de la population locale. Le chef de secteur estime que certains motards, qui se sentiraient responsables des violences, évitent désormais de circuler.