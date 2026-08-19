Congo-Kinshasa: Les enfants des déplacés risquent de rater la rentrée scolaire à Beni

La rentrée scolaire s'annonce difficile pour plusieurs enfants déplacés vivant sur le site de Mambangu, dans la périphérie de la ville de Beni (Nord-Kivu). Leurs familles disent manquer de moyens pour payer les frais scolaires et acheter les fournitures. Certains enfants risquent ainsi de rester à la maison.

« Je n'ai pas étudié l'année passée. Je serais maintenant en 5e année des humanités. On n'a pas encore acheté les uniformes pour nous inscrire à l'école », indique une jeune fille déplacée.

Comme elle, plusieurs enfants déplacés espèrent reprendre les cours. Cependant, pour leurs parents, financer leur scolarité reste difficile. L'un d'eux explique son calvaire :

« Je ne sais pas comment les inscrire car ils viennent d'arriver de Goma. Je ne suis pas sûre qu'ils vont étudier. Ils étudient difficilement. Comment les inscrire sans moyens ? On ne sait même pas manger, comment emmener l'enfant à l'école ? Aidez-nous avec les fournitures scolaires pour que nos enfants étudient ».

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Pour Héritier Gasisiro, président de la société civile de Nyiragongo à Beni, ces familles ont besoin d'un soutien. « Les enfants ont du mal à trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir... Il est important que les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté jettent un regard de compassion à cette catégorie de personnes », plaide-t-il.

Ces familles déplacées craignent donc de ne pas pouvoir scolariser leurs enfants, faute de moyens.