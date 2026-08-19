Congo-Kinshasa: Les enfants des déplacés risquent de rater la rentrée scolaire à Beni

18 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La rentrée scolaire s'annonce difficile pour plusieurs enfants déplacés vivant sur le site de Mambangu, dans la périphérie de la ville de Beni (Nord-Kivu). Leurs familles disent manquer de moyens pour payer les frais scolaires et acheter les fournitures. Certains enfants risquent ainsi de rester à la maison.

« Je n'ai pas étudié l'année passée. Je serais maintenant en 5e année des humanités. On n'a pas encore acheté les uniformes pour nous inscrire à l'école », indique une jeune fille déplacée.

Comme elle, plusieurs enfants déplacés espèrent reprendre les cours. Cependant, pour leurs parents, financer leur scolarité reste difficile. L'un d'eux explique son calvaire :

« Je ne sais pas comment les inscrire car ils viennent d'arriver de Goma. Je ne suis pas sûre qu'ils vont étudier. Ils étudient difficilement. Comment les inscrire sans moyens ? On ne sait même pas manger, comment emmener l'enfant à l'école ? Aidez-nous avec les fournitures scolaires pour que nos enfants étudient ».

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Pour Héritier Gasisiro, président de la société civile de Nyiragongo à Beni, ces familles ont besoin d'un soutien. « Les enfants ont du mal à trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir... Il est important que les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté jettent un regard de compassion à cette catégorie de personnes », plaide-t-il.

Ces familles déplacées craignent donc de ne pas pouvoir scolariser leurs enfants, faute de moyens.

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