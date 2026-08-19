Congo-Kinshasa: L'UNICEF assiste plus de 4 000 familles de déplacés à Djugu

Plus de quatre mille ménages de déplacés et de retournés ont bénéficié, jusqu'au dimanche 16 aout 2026, d'une assistance humanitaire d'urgence dans la zone de santé de Bambu dans le territoire de Djugu (Ituri).

L'aide, apportée par l'UNICEF à travers son partenaire PPSSP (Programme de promotion des soins de santé primaires), intervient dans un contexte marqué par l'épidémie de maladie à virus Ebola.

Au total, 4 462 ménages ont bénéficié de cette assistance dans plusieurs villages des aires de santé de Dala et Zengo, dans la chefferie des Mambisa. Chaque ménage a reçu notamment des articles ménagers essentiels : ustensiles de cuisine, couvertures, nattes et torches.

À cela s'ajoutent des kits d'eau, d'hygiène et d'assainissement comprenant notamment des bidons et des seaux de 20 litres, du savon de lessive et de toilette ainsi que des kits d'hygiène intime destinés aux femmes en âge de procréer.

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Plus de mille femmes et adolescentes ont également reçu des kits d'hygiène intime. Les familles ont par ailleurs bénéficié d'un kit d'abri simplifié composé de deux bâches et d'un rouleau de corde.

Pour les bénéficiaires, cette assistance arrive dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les déplacements et la précarité des conditions de vie. L'un d'eux explique :

« Nous sommes venues recevoir plusieurs articles, notamment des bâches, des bassins, des casseroles, des couvertures et des assiettes. Nous vivions dans des conditions très difficiles, avec ces déplacements perpétuels à cause de l'insécurité. Ces couvertures vont nous aider à nous protéger contre le froid. Désormais, nous allons également pouvoir préparer notre nourriture dans de bonnes conditions grâce aux casseroles que nous avons reçues. Nous remercions beaucoup l'UNICEF pour cette assistance. »

Un soulagement pour ces familles déplacées et retournées, dont les besoins restent toutefois importants, dans une zone toujours confrontée à la précarité et à la maladie à virus Ebola.