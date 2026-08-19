Congo-Kinshasa: Goma - Plus de 3 millions d'enfants visés par une vaccination intégrée contre la polio, la rougeole et la rubéole

Plus de 3 millions d'enfants âgés de 0 mois à 14 ans bénéficieront d'une campagne intégrée de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole dans quinze zones de santé de la ville de Goma et des territoires environnants (Nord-Kivu). Lancée officiellement lundi 17 aout 2026, l'opération se déroulera pendant cinq jours. Les autorités sanitaires assurent qu'elle sera menée malgré les difficultés d'accès à certaines zones ciblées.

Les parents ainsi que de nombreux cadres de base ont pris part, lundi à Goma, à la cérémonie de lancement officiel. Organisée dans quinze zones de santé de la ville de Goma et des territoires environnants, l'opération devrait atteindre plus de 1,8 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite et près de 2,9 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole. Selon la Division provinciale de la santé (DPS), la campagne se déroulera du 20 au 24 août. Les autorités assurent que des mesures particulières ont été prises pour atteindre les enfants vivant dans les zones difficiles d'accès.

Le coordonnateur provincial du Programme élargi de vaccination (PEV), le Dr Hans Bateyi, invite les parents à rendre disponibles leurs enfants durant toute la période de la campagne. Il précise que la stratégie retenue est hybride : certaines vaccinations seront administrées dans les centres de santé, tandis que d'autres seront réalisées lors des activités avancées et des visites de porte-à-porte.

Les autorités sanitaires rappellent que le Nord-Kivu poursuit ses efforts de lutte contre la poliomyélite, après la notification récente d'un cas de poliovirus dérivé dans la province voisine du Maniema.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette campagne vise également à renforcer l'immunité des enfants contre la rougeole et la rubéole, alors que plusieurs zones de la région continuent d'enregistrer des cas de ces maladies.