Congo-Kinshasa: Par peur d'Ebola, les habitants de Bunia refusent de fréquenter les centres de santé

La fréquentation des structures de santé connaît une forte baisse à Bunia, dans la province de l'Ituri, depuis la résurgence de la maladie à virus Ebola. Craignant d'être contaminés dans les centres de santé ou d'y être déclarés positifs, de nombreux habitants renoncent aux soins, au risque de favoriser l'automédication et de compliquer la riposte sanitaire, rapportent des sources sanitaires à Bunia.

Près de 80 % de patients en moins au Centre de santé Aéro

Au Centre de santé Aéro, cette baisse est particulièrement importante. La structure recevait jusqu'à 200 patients par jour avant l'épidémie. Elle n'en accueille désormais qu'environ 40, soit une diminution de près de 80 %.

Pour rassurer les patients, le personnel médical a renforcé les mesures de tri et de prévention.

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L'infirmière titulaire du centre, Chantal Buregeya, explique que les patients sont orientés en fonction des symptômes correspondant à la définition de cas d'Ebola, notamment la fièvre, les maux de tête ou les douleurs abdominales.

Les personnes présentant ces signes sont séparées des autres patients et orientées vers une salle d'isolement située à l'extérieur du bâtiment principal.

Les soignants rassurent les patients

Les professionnels de santé assurent que des protocoles de prévention et d'isolement sont en place dans les structures sanitaires afin de limiter les risques de transmission.

Ils invitent la population à ne pas renoncer aux soins par crainte d'Ebola et à consulter rapidement en cas de symptômes.

Une prise en charge précoce permet, selon les professionnels de santé, d'orienter rapidement les cas suspects vers les structures spécialisées et de limiter les risques de complications et de propagation du virus.

Les acteurs de la riposte appellent ainsi les habitants de Bunia à maintenir leur recours aux services de santé tout en respectant les mesures de prévention.