Cote d'Ivoire: Abengourou - Le député Léon Kacou Adom fait des dons et annonce plusieurs projets structurants

En tournée de remerciement dans sa circonscription après son élection aux dernières législatives, le député d'Abengourou sous-préfecture, Léon Kacou Adom, a effectué, le 16 août 2026, une visite dans les localités de Zaranou et d'Appoisso. La veille, il avait rencontré les populations de Niablé, qui lui ont réservé un accueil particulièrement chaleureux.

Dans la « Cité des lauréats », l'ancien ministre des Affaires étrangères a exprimé la reconnaissance de la Nation envers la localité de Niablé, qu'il considère comme l'un des principaux moteurs économiques de la région.

Évoquant les nombreuses personnalités issues de cette ville et qui se sont illustrées sur la scène nationale, le parlementaire a salué la contribution des populations locales au développement de la Côte d'Ivoire. Il a également réaffirmé sa volonté de rester à l'écoute des préoccupations des habitants et de les accompagner dans leurs initiatives.

À Zaranou et à Appoisso, le député a traduit ses engagements en actes concrets. Il a offert un tricycle aux associations féminines afin de soutenir leurs activités génératrices de revenus.

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Par ailleurs, les populations de Zaranou ont bénéficié d'un don de neuf tonnes d'engrais, tandis que celles d'Appoisso ont reçu trois tonnes d'engrais et une tonne de riz.

Au-delà de ces actions sociales, Léon Kacou Adom a profité de cette tournée pour présenter plusieurs projets de développement initiés par le gouvernement en faveur de la région.

Il a notamment annoncé le démarrage, dès l'année prochaine, des travaux de construction de l'Université d'Abengourou. À cela s'ajoutent la réalisation d'un marché de gros dans la commune, la construction d'un lycée professionnel ainsi que l'achèvement des travaux du lycée de jeunes filles.

Le député a également évoqué le projet de bitumage de l'axe Abengourou-Bettié-Aboisso, dont les travaux ont déjà été engagés.

En conclusion, le parlementaire est revenu sur les actions entreprises par le président Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Il a également présenté les grandes orientations du gouvernement visant à consolider le développement économique et social du pays.