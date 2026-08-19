Afrique: Raffinerie Dangote - Un programme d'investissement d'un milliard de dollars ouvre la voie à une future introduction en bourse

Une nouvelle page s'ouvre pour l'une des plus importantes infrastructures industrielles du continent africain. Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals (DPRP) vient de boucler avec succès la première phase d'un ambitieux programme de financement évalué à un milliard de dollars américains.

L'annonce a été faite conjointement, le 18 août 2026, par Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd et Lilium Capital Group, mandatés en qualité de co-conseillers financiers et d'agents de structuration pour l'Afrique globale.

L'opération porte sur un programme de souscription articulé autour de deux composantes : une première tranche de 600 millions de dollars, déjà entièrement financée, et un engagement supplémentaire de 400 millions de dollars qui sera activé dans le cadre de la future introduction en bourse de la raffinerie.

Une opération financière structurée en deux phases

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Selon les promoteurs du projet, le financement de la première tranche constitue une étape décisive dans le processus de préparation du placement privé et de l'entrée prochaine de l'entreprise sur les marchés financiers.

La filiale Pan-African Refinery Investment SPV, rattachée à Lilium Capital, intervient comme garante du programme de souscription.

L'engagement complémentaire de 400 millions de dollars ne sera toutefois mobilisé qu'après la satisfaction de plusieurs conditions, notamment l'évolution favorable des marchés, l'obtention des autorisations réglementaires et la signature des accords définitifs.

Dans le cadre de leur mandat, Marob Strategies et Lilium Capital sont chargés d'organiser le placement auprès d'investisseurs africains et caribéens, notamment des fonds souverains, des gouvernements, des investisseurs institutionnels et d'autres acteurs éligibles.

Une mobilisation des capitaux africains en faveur de l'industrialisation

Les responsables du projet mettent en avant l'intérêt manifesté par les investisseurs pour cette opération, considérée comme un signal fort en faveur du financement des grandes infrastructures africaines par des capitaux issus du continent.

Au-delà de la levée de fonds, cette initiative vise à renforcer l'intégration des marchés financiers africains et à encourager la circulation des capitaux entre les différentes régions du continent.

Les promoteurs du projet estiment également que cette opération pourrait contribuer à l'émergence d'un marché africain des capitaux davantage intégré, en cohérence avec les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

L'élargissement de l'actionnariat d'une entreprise stratégique comme Dangote Petroleum Refinery est également présenté comme un moyen d'accélérer l'industrialisation, de renforcer la sécurité énergétique et de réduire la dépendance aux importations.

Une opération saluée par les différents acteurs

Le président-directeur général de Dangote Industries Limited, Aliko Dangote, a qualifié cette opération d'étape majeure, aussi bien pour la raffinerie que pour les marchés financiers africains.

Selon lui, le succès du placement privé traduit la confiance des investisseurs dans le potentiel stratégique de la raffinerie et dans la capacité des institutions africaines à accompagner des projets industriels d'envergure.

Le président de Marob Strategies, le professeur Benedict Okey Oramah, a, pour sa part, insisté sur la nécessité de poursuivre la mobilisation des investisseurs institutionnels africains et caribéens afin de consolider la dynamique engagée.

Même son de cloche du côté du président de Lilium Capital Group, Simon Tiemtoré, qui voit dans cette opération une occasion de faciliter l'accès des investisseurs aux grandes opportunités offertes par le continent.

Une introduction en bourse encore soumise à plusieurs conditions

Malgré la finalisation du placement privé, les responsables de l'opération rappellent qu'aucune introduction en bourse n'a encore été officiellement lancée.

La poursuite du processus reste conditionnée à plusieurs facteurs, notamment les conditions du marché, les approbations réglementaires et la finalisation des différents documents juridiques.

Pour les initiateurs du projet, cette opération marque néanmoins une étape importante dans la transformation des mécanismes de financement des infrastructures stratégiques africaines et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles transactions de grande envergure sur le continent.