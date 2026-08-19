Mieux maîtriser les comptes nationaux pour mieux anticiper les évolutions de l'économie ivoirienne.

La Direction générale de l'Économie (Dge), à travers la Direction des prévisions et des politiques économiques (Dppe), renforce les capacités de ses cadres en matière de comptabilité nationale. A cet effet, un atelier de formation consacré aux comptes nationaux de la Côte d'Ivoire s'est ouvert, le mardi 18 août 2026, à Grand-Bassam, pour une durée de cinq jours.

Cette session vise à permettre aux participants de mieux comprendre l'architecture et la structure des comptes nationaux, d'en interpréter les résultats et de produire des analyses plus rigoureuses. L'enjeu est de renforcer leurs capacités à exploiter ces données dans les exercices de cadrage macroéconomique et budgétaire.

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À l'ouverture des travaux, le directeur général de l'Économie, Sansan Hien, a souligné le rôle central des comptes statistiques dans la qualité des prévisions macroéconomiques. « La qualité de nos travaux de prévision macroéconomique repose largement sur la bonne maîtrise des comptes statistiques indispensables », a-t-il relevé. Selon lui, les tableaux de ressources et emplois, les tableaux des comptes économiques intégrés et les comptes de branches constituent des intrants essentiels à l'analyse conjoncturelle et à l'élaboration de projections fiables.

Le directeur général a rappelé que cette formation fait suite aux recommandations issues de la première phase de la mission d'assistance technique de l'Afrique de l'Ouest (Afritac), tenue à Abidjan du 11 décembre 2025 au 16 janvier 2026. Celle-ci avait notamment mis en évidence la nécessité de consolider les compétences des équipes sur les fondamentaux du Système de comptabilité nationale 2008, préalable au développement du modèle intégré de gestion économique Sigma (Système intégré de gestion macroéconomique).

Durant les cinq journées, les participants approfondiront plusieurs thématiques, notamment les concepts fondamentaux des comptes nationaux, le calcul du Produit intérieur brut (Pib), les comptes économiques intégrés, les comptes de branches, les tableaux de ressources et emplois, ainsi que la construction des indices de prix et de volume.

La formation permettra également de mieux établir les liens entre les comptes nationaux et d'autres statistiques macroéconomiques, notamment le Tableau des opérations financières de l'État, la balance des paiements et la situation monétaire.

Pour Diambra L. Christophe, directeur des Prévisions et des Politiques économiques, cette formation revêt une importance stratégique pour les travaux de modélisation de l'économie ivoirienne. Il a salué l'engagement des experts et des équipes de la Comptabilité nationale, dont les productions constituent « le socle » des modèles de prévision. La Dppe, chargée de l'élaboration des prévisions macroéconomiques à court et moyen termes, s'appuie en effet sur un ensemble d'outils et d'intrants statistiques, au premier rang desquels figurent les comptes nationaux produits par l'Agence nationale de la statistique (ANStat).

Le directeur général de l'économie a ainsi exprimé sa gratitude au Fonds monétaire international (Fmi) pour son recteur général de l'économie accompagnement technique, ainsi qu'à l'ANStat pour sa collaboration dans l'élaboration des comptes nationaux selon la nouvelle année de base 2015.

Pour Sansan Hien, cette session constitue une étape déterminante dans le renforcement des capacités analytiques des cadres de la Dge.