Cote d'Ivoire: Africa-China Business Week - Deux villes chinoises accueillent la 2e édition du 8 au 14 novembre

À Guangzhou et à Changsha, 500 entreprises chinoises de premier plan s'ouvriront aux entrepreneurs, investisseurs, institutions financières et acteurs institutionnels africains à la faveur d'un rendez-vous d'affaires qui s'ancre durablement, avec pour objectif de renforcer les échanges économiques sino-africains.

Après une première édition à Guangzhou, considérée comme un succès par les organisateurs, l'Africa-China Business Week revient du 8 au 14 novembre 2026, cette fois à Guangzhou et à Changsha, avec une ambition encore plus forte.

Alors que la précédente édition avait réuni 200 entreprises, celle-ci prévoit de réunir plus de 500 entreprises chinoises de premier plan, ainsi que des institutions et des experts, aux côtés d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'institutions financières et d'acteurs institutionnels africains. Le thème retenu est : « Industrialisation, investissement et innovation ».

Dans un contexte où les relations économiques entre l'Afrique et la Chine se développent, l'enjeu n'est plus seulement de renforcer les échanges commerciaux, mais aussi de stimuler l'investissement productif, l'industrialisation, le transfert de technologies, l'innovation et la création de valeur en Afrique.

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C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette 2e édition de l'Africa-China Business Week, organisée par l'agence Ethik Communication, avec l'appui institutionnel du Consulat général de Côte d'Ivoire à Guangzhou.

L'objectif est de créer des connexions directes, à travers des rencontres B2B, entre les entreprises africaines et l'écosystème économique chinois autour d'opportunités concrètes : investissement, financement, technologies, partenariats industriels, développement de marchés et projets d'affaires.

Une journée dédiée à l'investissement et au financement, des rencontres sectorielles et des rendez-vous B2B à Changsha, puis une journée de networking économique à Guangzhou sont au menu.

L'Africa-China Business Week entend ainsi contribuer à renforcer les passerelles économiques entre l'Afrique et la Chine et à faire émerger de nouvelles opportunités de croissance, d'investissement et de coopération.