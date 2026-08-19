Cote d'Ivoire: Tourisme - La Taxe de développement touristique relancée pour accélérer la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire »

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a officiellement lancé, le mardi 18 août 2026, la campagne nationale de sensibilisation au recouvrement de la Taxe de développement touristique (TDT). Réunis à l'Hôtel des Armées d'Abidjan-Plateau, les acteurs du secteur ont été appelés à s'approprier ce mécanisme de financement présenté comme un levier essentiel pour soutenir les ambitions de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».

Après plusieurs années marquées par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, la Taxe de développement touristique fait son retour avec un nouveau cadre réglementaire.

Cette réforme se traduit notamment par le relèvement du taux de la taxe, qui passe de 1,5 % à 2,5 %, mais également par l'élargissement de son champ d'application à l'ensemble des établissements touristiques et de loisirs.

Désormais, les hôtels, les restaurants, les agences de voyages, les sites de divertissement et d'autres acteurs du secteur sont concernés par cette contribution destinée à alimenter le Fonds de développement touristique (FDT).

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« Les professionnels collectent, les professionnels bénéficient »

Représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le directeur de cabinet, Daniel Andi Leal, a tenu à dissiper toute confusion autour du dispositif.

« Vous n'êtes pas les redevables économiques de cette taxe. Vous en êtes les collecteurs. Et, in fine, les bénéficiaires », a-t-il déclaré devant les professionnels du secteur.

Selon lui, la TDT repose sur un principe simple : le visiteur contribue au financement du développement touristique, les opérateurs assurent la collecte et le Fonds investit les ressources dans la modernisation de l'écosystème.

Les sommes collectées serviront notamment à financer la promotion de la destination ivoirienne, la formation des acteurs, l'amélioration des infrastructures ainsi que le renforcement de l'attractivité du pays.

Pour Daniel Andi Leal, la mobilisation des ressources internes constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif fixé par les autorités : faire figurer la Côte d'Ivoire parmi les cinq premières destinations touristiques du continent africain d'ici à 2030.

Une réforme axée sur la transparence

L'un des principaux enjeux de cette réforme réside dans la traçabilité des fonds. Le recouvrement de la taxe sera désormais assuré par les régies financières de l'État, notamment les services des Impôts, du Trésor et de la Décentralisation.

Le président du Fonds de développement touristique, le Dr Marcel N'Guettia, a expliqué que son institution jouera un rôle de coordination et d'accompagnement auprès des opérateurs.

Des outils pédagogiques seront mis à la disposition des acteurs du secteur, tandis que des points focaux régionaux seront chargés d'assurer une assistance de proximité.

« Le visiteur contribue, le professionnel collecte et le Fonds investit », a-t-il résumé, en présentant ce mécanisme comme un cercle vertueux au service du développement touristique.

Collectivités territoriales et organisations professionnelles mises à contribution

Plusieurs experts sont intervenus au cours de cette rencontre pour préciser les modalités d'application de la réforme.

Le directeur de la Fiscalité locale, Tchétché Noël Gballou, a présenté les innovations introduites par l'annexe fiscale 2026. De son côté, la directrice de la Paierie générale du secteur parapublic, Guibéhi née Ahoussi Lydie, a insisté sur le respect des procédures de reversement.

Le directeur général de la Décentralisation et du Développement local, Fidèle Yapi, a, quant à lui, mis en avant le rôle stratégique des collectivités territoriales dans la mobilisation des ressources au niveau local.

Les organisations professionnelles du secteur, notamment la FNIH, la FENITOURCI, le MOPEN, l'APV et l'UNP-CI, ont également été invitées à intensifier leurs actions de sensibilisation auprès de leurs adhérents.

La cérémonie s'est achevée sur un engagement collectif des différents acteurs. Une mobilisation qui traduit la volonté des autorités et des professionnels de doter durablement le tourisme ivoirien des ressources nécessaires à la concrétisation des ambitions de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».