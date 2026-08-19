Cote d'Ivoire: Humour - Papitou très mal en point

18 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marie Beugre

L'humoriste ivoirien Koloko Germain, plus connu sous le sobriquet de « Papitou », souffre d'une maladie depuis plusieurs mois. Malheureusement, la nature de ce mal reste méconnue, selon certaines indiscrétions.

En effet, à la suite d'une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux le mardi 18 août 2026, il ressort que l'artiste avait d'abord voulu se prendre en charge lui-même. Cependant, la dégradation progressive de son état de santé a conduit son entourage à alerter le public afin de solliciter un soutien.

Cet humoriste, comédien et chroniqueur est connu et apprécié du public ivoirien, tant pour ses prestations scéniques que pour ses interventions à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), notamment dans l'émission « Bonjour » et surtout à travers son one-man-show intitulé « La Convocation ».

Eu égard à la précarité de son état de santé, il est donc urgent de lui apporter soutien et réconfort. Vivement que les bonnes volontés se mobilisent pour redonner le sourire au comédien.

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