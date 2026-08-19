Sénégal: Code du travail - Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur l'application des textes et la situation de certains travailleurs

Dakar — Le député Guy Marius Sagna a interpellé, mardi, le gouvernement sur l'application la situation des travailleurs de nombreux secteurs, dont de l'administration de la sécurité sociale, de l'hôtellerie, des chantiers du bâtiment et d'anciennes entreprises publiques, soulignant que le Sénégal reste confronté à un problème d'application des textes réglementaires.

"Nous nous réjouissons de ces deux codes et espérons que l'ensemble des députés vont les voter", a-t-il dit en allusion aux deux projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale, soumis à l'examen des députés.

Il estime que le Sénégal reste confronté à une difficulté majeure dans l'application des textes réglementaires, "qu'ils soient bons ou mauvais".

Il s'est réjoui, lors de son intervention en plénière, de l'évolution du processus législatif, tout en appelant à veiller à l'effectivité des dispositions adoptées.

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Il a ainsi interpellé le ministre sur la nécessité de procéder à de nouveaux audits de la Caisse de sécurité sociale et de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).

Selon lui, le dernier audit de la Caisse de sécurité sociale remonte à 2013, tandis que celui de l'IPRES date de 2014.

Le député a également demandé des éclaircissements sur le renouvellement des conseils d'administration de ces deux institutions, estimant que leurs mandats seraient arrivés à expiration depuis plusieurs années.

Les travailleurs de Radisson Diamniadio

M. Sagna a, par ailleurs, évoqué la situation des travailleurs de l'hôtel Radisson de Diamniadio, qui, selon lui, ont adressé une demande de rencontre au ministère depuis le 31 juillet 2026.

"Jusqu'à ce jour, 18 août 2026, ils n'ont pas été reçus, ni par vous ni par vos collaborateurs", a-t-il déploré.

Il a estimé que la situation de ces travailleurs est notamment liée à leurs conditions contractuelles et appelé le ministère à les recevoir afin d'examiner leurs revendications.

Le député a également attiré l'attention du gouvernement sur les accidents enregistrés récemment sur plusieurs chantiers de construction.

Il a dénoncé l'insuffisance, dans certains cas, des équipements de protection individuelle, notamment les casques, chaussures de sécurité et autres dispositifs nécessaires à la protection des travailleurs.

Anciens travailleurs et grèves de la faim

Guy Marius Sagna a ensuite évoqué la situation des anciens travailleurs de la SOTRAC, d'AMA Sénégal et de la SIAS, dont certains observent, selon lui, une nouvelle grève de la faim pour réclamer le paiement de sommes qui leur seraient dues.

"On leur doit de l'argent, payons-les", a-t-il lancé, rappelant avoir déjà interpellé le gouvernement à plusieurs reprises sur cette situation.

Il a également dénoncé le "refus", depuis près de deux ans, de la Haute autorité des aéroports du Sénégal d'accorder à l'inspection du travail de Thiès un titre d'accès à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD).

Selon lui, cette situation constitue une violation de l'article 197 du Code du travail.

Le député a enfin évoqué le cas des travailleurs des "Fermes de la Téranga", qui réclament le paiement de salaires dus après une décision de justice rendue en leur faveur.

Il a précisé que les difficultés rencontrées dans l'exécution de cette décision relèvent du ministère de la Justice, notamment en raison de problèmes liés à la désignation d'un commissaire-priseur.

Guy Marius Sagna a demandé au ministre chargé du Travail d'intervenir auprès de son collègue de la Justice, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, afin qu'une solution soit trouvée et que les travailleurs concernés puissent obtenir l'exécution de la décision de justice.