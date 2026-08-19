Sénégal: Gamou 2026 - La TDS met le canal 99 de la TNT à la disposition du comité d'organisation

À quelques jours du Gamou de Tivaouane, les préparatifs s'intensifient avec la mobilisation des acteurs de la communication et de la diffusion.

La Télédiffusion du Sénégal (TDS) accompagne cette dynamique en mettant à la disposition du comité d'organisation le canal 99 de la TNT.

Ce dispositif permettra de faciliter la diffusion des temps forts du Gamou et d'offrir aux fidèles qui ne pourront pas se déplacer à Tivaouane la possibilité de suivre l'événement à distance.

Une initiative qui vient renforcer le dispositif de couverture audiovisuelle de ce grand rendez-vous religieux.