Sénégal: La plateforme Campusen ouverte pour l'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur

Dakar — La plateforme en ligne Campusen a été ouverte lundi 17 août pour recevoir, jusqu'au dimanche 13 septembre, les demandes d'admission des nouveaux bacheliers dans les universités publiques et les instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) du Sénégal, a-t-on appris de la direction générale de l'enseignement supérieur (DGES).

"La [DGES] du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation porte à la connaissance du public, des parents d'élèves et des bacheliers admis à la session normale de 2026 que la plateforme Campusen sera accessible aux titulaires du baccalauréat 2026, à partir du lundi 17 août 2026", annonce un communiqué publié sur la page Facebook dudit département ministériel.

Les demandes d'orientation doivent être effectuées sur le site orientation.campusen.sn, où les bacheliers concernés devront créer un compte et suivre correctement la procédure requise, jusqu'à la validation de leur demande d'admission, selon le communiqué.

Ils doivent mentionner obligatoirement et successivement les noms des universités publiques et des ISEP dans lesquels ils souhaitent poursuivre leurs études, selon la même source.