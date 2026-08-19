Sénégal: Gamou - Serigne Gueye Diop juge 'satisfaisant' l'approvisionnement du marché en oignon et pomme de terre

Tivaouane — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop a jugé "satisfaisant" l'approvisionnement du marché de Tivaouane en denrées alimentaires, à une semaine du Gamou, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).

Serigne Gueye Diop a visité plusieurs commerces détenus par de grands importateurs et distributeurs de Tivaouane, afin de s'enquérir de l'état des stocks et des conditions d'approvisionnement du marché, à quelques jours de ce rassemblement annuel drainant des milliers de fidèles.

A l'issue de son périple, il s'est réjoui des "quantités suffisantes" d'oignon et de pomme de terre trouvées sur place. Ces stocks de denrées, parmi les plus consommées du pays surtout en période de fête, proviennent, notamment, de la zone des Niayes, de Pout et d'autres localités du Sénégal.

"Les prix [de l'oignon] sont aux alentours de 8 500 francs CFA le sac. Par rapport aux années passées, où nous avons vu des sacs d'oignons atteindre 20 000 francs CFA, c'est une évolution que nous voulons absolument préserver", a-t-il souligné.

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Les prix de la pomme de terre, relevés sur le marché sont également jugés "rassurants", avec le sac vendu à environ 9 500 francs CFA.

Le ministre a aussi évoqué des stocks suffisants de ce produit, notamment les variétés provenant de Mbane et de la vallée du fleuve Sénégal.

"Le rôle de l'État et du ministère de l'Industrie et du Commerce est de veiller à une forte disponibilité des denrées alimentaires, mais aussi à ce que les prix soient abordables pour les populations les plus vulnérables", a-t-il rappelé.

M. Diop a également salué les efforts consentis par les maraîchers pour assurer une bonne conservation de leurs récoltes dans des chambres froides, ce qui, à son avis, a contribué à garantir un approvisionnement régulier du marché.

L'officiel a, par ailleurs, appelé les commerçants et distributeurs à un respect strict la réglementation, relative aux dates de péremption et à la qualité des produits mis en vente.

"Pendant ces périodes, certains commerçants - ils sont très peu nombreux -, sont tentés de vendre des produits périmés. Je leur demande de respecter la réglementation", a-t-il insisté.

Il a assuré que les services du commerce sont "mobilisés 24 heures sur 24", pour contrôler les produits et saisir de ceux qui sont périmés ou dont la qualité est jugée douteuse.