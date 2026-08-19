Sénégal: A Tambacounda, des habitants redoutent une répercussion de la hausse des prix du carburant automobile sur d'autres produits

Tambacounda — La hausse des prix de l'essence et du gasoil décidée par le gouvernement samedi dernier suscite diverses réactions dans la ville de Tambacounda, où certains redoutent une éventuelle flambée des prix d'autres produits.

Le débat s'invite dans toutes les discussions, chacun y allant de son degré de préoccupation personnelle.

Dans les stations-services, les clients expriment leur étonnement et craignent des lendemains difficiles. Dans une station-service située sur la RN1 à côté d'une agence bancaire, des motocyclistes attendent de faire le plein sous un soleil particulièrement chaud en ce moment de la journée.

En face des clients, un pompiste de la station vêtu d'un uniforme rouge et jaune classique de Shell, leur sert du carburant.

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Parmi ces clients à la queue-leu-leu, El Hadji Traoré se présente devant le pompiste pour acheter 100 francs de carburant. S'exprimant sur la hausse des prix, il se dit "préoccupé" et redoute une augmentation des prix des denrées de première nécessité.

"Je viens d'acheter le litre d'essence 990 francs CFA. La hausse des prix est effective. J'avoue que c'est une situation qui risque d'être très difficile", s'inquiéte-t-il.

"Nous craignons vraiment une flambée des prix. J'espère que les autorités prendront des mesures urgentes pour éviter un tel scénario", souhaite-t-il avant démarrer en trombe.

Amadou Barry, conducteur d'un tricycle partage la même préoccupation. "Notre situation était déjà compliquée. Une telle mesure de hausse du litre de carburant automobile la rendra plus difficile encore. Ce n'était vraiment pas le moment d'augmenter les prix du carburant", estime-t-il, quelque peu dépité d'avoir déboursé trois mille francs CFA pour se procurer de l'essence. "L'Etat doit avoir pitié des populations. Depuis 2024, nous vivons une situation précaire", dit-il.

De l'autre côté de la station, Khadim Diakhoumpa, chauffeur d'un camion de livraison entre Dakar et Kédougou, attend également de faire le plein.

Debout devant sa voiture, il est vêtu d'un polo vert clair à manches courtes et d'un pantalon vert foncé. Le chauffeur porte également un bonnet traditionnel de couleur marron, des lunettes de soleil noires et un collier à l'effigie d'un guide religieux. Selon lui, cette hausse des prix de l'essence et du gasoil sera très ressentie par les camionneurs qui roulent sur de longues distances.

"J'ai quitté Sandiara à destination de Kédougou. Notre camion doit consommer une grande quantité de carburant. Nous allons durement ressentir la hausse des prix", se désole-t-il.

"Nous demandons aux autorités d'aider les populations, de les accompagner à supporter cette hausse", plaide-t-il.

Dans une autre station, les allées et venues des motos et véhicules sont incessants. Sur place, les acheteurs de carburant disent éprouver de la peine du fait de la hausse des prix.

Aliou Diatta, sexagénaire qui gère une compagnie de transport entre Tambacounda et Kédougou, dit que cette hausse des prix du carburant automobile n'entrainera pas celle des prix du transport.

"De notre côté, cette hausse entraînera pas une augmentation des prix du transport. Nous allons maintenir les mêmes tarifs, c'est-à-dire 4 000 francs CFA", promet-il.