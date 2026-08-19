Sénégal: La DER/FJ va faire émerger des 'champions locaux' dans les pôles-territoires

Kaolack — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a fait part, mardi, à Kaolack (centre), de sa volonté de faire émerger des "champions locaux" de l'entrepreneuriat, dans les huit pôles territoriaux du pays.

"Avec les pôles territoriaux, nous voulons faire émerger des champions locaux et nous inscrire dans la nouvelle politique de territorialisation des politiques publiques", a dit le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Abdoulaye Niane, à la presse locale, après avoir rendu visite à Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, le khalife de Médina Baye, dans la commune de Kaolack.

La visite de M. Niane a eu lieu en prélude à la célébration du Maoulid, la naissance du prophète Mohamed, un évènement prévu mardi 25 août.

Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en a profité pour annoncer un renforcement du programme de soutien aux diplômés des écoles coraniques. Il s'agira de financer leurs activités professionnelles, selon lui.

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La DER/FJ va accélérer le remboursement des financements accordés aux entrepreneurs, d'après M. Niane.

Il a salué l'esprit d'ouverture du khalife général de Médina Baye et son engagement constant en faveur de la paix dans le monde.

Abdoulaye Niane a présenté la DER/FJ, ainsi que ses missions, au guide religieux, dont il a reçu la bénédiction.