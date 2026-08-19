Sénégal: Gamou à Touba - La commission culturelle et communication finalise les derniers réglages

18 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Les préparatifs du Mawlid, également appelé Gamou, s'intensifient à Touba, où les différentes commissions du comité d'organisation sont mobilisées, notamment celle chargée de la culture et de la communication, en vue de la célébration prévue le 25 août à la Grande Mosquée, a constaté l'APS.

Selon Serigne Amdy Moustapha Mbacké, membre de cette commission, les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des différentes activités prévues, avec une attention particulière accordée à l'organisation, la coordination et la sonorisation.

Le programme culturel et religieux s'articule autour de plusieurs séances de récitation et de chants, notamment les recueils de poèmes Diwan al-Qur'âniyya, Diwan al-Salawât, Diwan al-Amdâh, des Qasâ'id et des Adhkâr écrits par le fondateur des mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

Ces différentes séquences seront ponctuées de prières et de louanges en l'honneur du Prophète Mohammed (PSL), dont le Gamou commémore la'anniversaire de la naissance, d'après la tradition soufies.

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Le programme prévoit également des récitations de textes et de chants consacrés à la tradition religieuse musulmane.

Serigne Amdy Moustapha Mbacké a par ailleurs insisté sur la nécessité de bien agencer les différentes activités, afin d'assurer une cérémonie harmonieuse, marquée par les récitations, les invocations, les Salawât et les Amdâh, dans l'enceinte de la Grande Mosquée de Touba, qui abritera la célébration du Gamou dans la capitale du mouridisme.

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