Sénégal: La première édition de l'Esports Nations Cup prévue à Riyad, reportée à novembre 2027

Dakar — La première édition de l'Esports Nations Cup (ENC), initialement prévue en novembre 2026 à Riyad, en Arabie saoudite, a été reportée à novembre 2027, a annoncé l'Esports Foundation (EF) dans un communiqué transmis à l'APS par la Fédération sénégalaise des sports électroniques et Disciplines associées (FESSEDA).

La compétition se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite.

Selon l'EF, cette décision fait suite à "une évaluation de la situation régionale et à des consultations avec les principales parties prenantes du projet".

L'organisation estime que ce report permettra "d'offrir aux équipes nationales, aux éditeurs, aux partenaires et aux supporters les conditions de stabilité nécessaires à la tenue d'une compétition internationale de cette envergure".

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L'ENC, présentée comme une compétition biennale consacrée aux sélections nationales, avait déjà enregistré plusieurs avancées dans sa préparation. Plus de 100 pays et territoires ont notamment obtenu le statut de partenaires officiels.

La compétition vise à réunir "les meilleurs joueurs internationaux sous les couleurs de leurs pays et territoires, dans plusieurs disciplines de l'esport".

À travers l'ENC, l'Esports Foundation ambitionne également de contribuer au développement des écosystèmes nationaux, de créer de nouvelles opportunités pour les joueurs et de renforcer l'intérêt du public pour les compétitions internationales disputées entre sélections", selon la même source.

L'EF assure que les engagements existants du ENC Development Fund envers les National Team Partners (NTP) "seront maintenus".

L'organisation indique, dans le texte, qu'elle travaillera avec ses partenaires pour préciser les conséquences du nouveau calendrier, en ce qui concerne les qualifications, le calendrier compétitif et les différentes étapes préparatoires à l'édition inaugurale de 2027.

"La décision de reporter l'Esports Nations Cup n'a pas été prise à la légère", a déclaré le CEO de l'Esports Foundation, Ralf Reichert, cité dans le communiqué.

Il a réaffirmé l'engagement de l'organisation "à investir dans les partenariats nationaux et à poursuivre la structuration des écosystèmes esportifs".

Ce report d'un an devrait également permettre aux fédérations, associations et partenaires nationaux de "disposer d'un délai supplémentaire pour identifier et accompagner les talents, renforcer leurs dispositifs de sélection et préparer leurs équipes", explique le texte.

Pour les acteurs africains engagés dans le projet, ce délai supplémentaire pourrait "contribuer à consolider les écosystèmes nationaux et à mieux préparer les représentants du continent aux exigences d'une compétition internationale de cette dimension".

L'Esports Foundation devrait communiquer dans les prochaines semaines davantage de précisions sur le nouveau calendrier, les parcours de qualification et les modalités opérationnelles de l'ENC.

Le Sénégal devait être représenté par Mohamed Alioune Diop, plus connu sous le pseudonyme de KING CJØ, lors de la compétition dans la discipline EA SPORTS FC™ 26.

Le capitaine des eLions du Sénégal avait obtenu cette qualification en raison de son "excellent classement au FC Pro World Rankings, qui le place parmi les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline".