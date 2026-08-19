Sénégal: Le gouvernement travaille à la réintégration de 351 travailleurs licenciés, selon Mamadou Lamine Dianté

Dakar — Le gouvernement travaille à la réintégration de 351 travailleurs licenciés, après les avoir recensés avec l'aide des syndicats et des services de l'administration du travail, a-t-on appris, mardi, à Dakar, du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"La position du gouvernement sur cette question est claire, sans ambiguïté : soit on réintègre les travailleurs, soit on négocie avec eux un plan social qui puisse leur permettre de faire valoir leurs droits", a dit M. Dianté devant les députés réunis pour examiner des projets de loi relatifs au Code du travail et au Code de la sécurité sociale.

Les 351 travailleurs à réintégrer ont été recensés avec l'aide des syndicats et des services de l'administration du travail, selon lui.

"Au début, l'administration du travail avait dénombré 151 licenciements. Les travailleurs concernés estimaient qu'ils étaient 224. Nous en avons finalement dénombré 351", a expliqué Mamadou Lamine Dianté.

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D'après lui, la direction générale du travail est chargée de mener les démarches préalables à la réintégration des travailleurs concernés.

"Nous ferons en sorte que tous les travailleurs licenciés soient réintégrés. Si les entreprises ne peuvent pas les réintégrer, nous veillerons à ce qu'ils bénéficient d'une assistance leur permettant de faire valoir leurs droits", a assuré M. Dianté.

Il rappelle que les engagements pris par le gouvernement, les travailleurs et les employeurs sont le socle du dialogue social.

Le ministre invite les parties concernées à veiller au respect de leurs engagements, afin que la stabilité sociale puisse être durable dans les entreprises et au sein de l'Administration publique.