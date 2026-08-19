Afrique: Natation - Le pays va accueillir les championnats d'Afrique de natation de la Zone 2 à partir du 28 août (FSNS)

Dakar — Les championnats d'Afrique de natation de la zone 2 sont prévus les 28, 29 et 30 août au Centre aquatique de Dakar, situé dans l'enceinte du Complexe Tour de l'OEuf, ex Piscine Olympique, a-t-on appris, mardi, de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS).

La capitale sénégalaise, Dakar, a déjà abrité à cinq reprises ces championnats d'Afrique de natation de la zone 2, en 2005, 2011, 2016, 2018, 2022, et va en accueillir ses sixièmes cette année sur un total de 19 éditions.