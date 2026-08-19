Afrique: Natation - Le pays va accueillir les championnats d'Afrique de natation de la Zone 2 à partir du 28 août (FSNS)

18 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les championnats d'Afrique de natation de la zone 2 sont prévus les 28, 29 et 30 août au Centre aquatique de Dakar, situé dans l'enceinte du Complexe Tour de l'OEuf, ex Piscine Olympique, a-t-on appris, mardi, de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS).

La capitale sénégalaise, Dakar, a déjà abrité à cinq reprises ces championnats d'Afrique de natation de la zone 2, en 2005, 2011, 2016, 2018, 2022, et va en accueillir ses sixièmes cette année sur un total de 19 éditions.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.