Sénégal: Le congé de maternité devrait passer de 14 à 18 semaines

18 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le projet de nouveau Code du travail prévoit de porter de 14 à 18 semaines la durée du congé de maternité, a annoncé mardi le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"Actuellement, le congé de maternité est de 14 semaines. Dans le nouveau Code, il va passer à 18 semaines", a-t-il indiqué lors de l'examen de projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale.

Le ministre a également évoqué un renforcement des dispositions relatives à l'allaitement, dans le cadre de la volonté affichée par le gouvernement d'améliorer la protection des travailleuses.

Il a ajouté que cette évolution doit accompagner les mesures visant à favoriser l'emploi des femmes et à renforcer leur protection dans le monde professionnel.

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Mamadou Lamine Dianté a également rappelé que le projet de Code du travail consacre le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

"À conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, ou en cas de travail de valeur égale, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quel que soit notamment le sexe", a-t-il souligné.

Selon lui, cette disposition complète le principe général d'égalité professionnelle et de non-discrimination, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux.

Il a précisé que les conventions collectives devront contribuer à définir les modalités d'application de ce principe d'égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale.

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