Congo-Kinshasa: Ebola en RDC - plus de 5 000 cas et 2 378 morts, l'épidémie s'aggrave

La République démocratique du Congo (RDC) fait face à une aggravation spectaculaire de l'épidémie d'Ebola. Le nombre de cas confirmés a désormais dépassé le seuil des 5 000, alors que les autorités sanitaires peinent à contenir la propagation du virus.

Selon les dernières données disponibles, 5 021 cas confirmés ont été recensés dans le pays, pour 2 378 décès. Cette flambée constitue désormais la plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée en RDC en nombre de cas.

La 17e épidémie d'Ebola en RDC atteint un niveau inédit

Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola enregistrée en République démocratique du Congo depuis l'identification du virus dans le pays en 1976. Déclarée en mai 2026, elle s'est rapidement propagée dans plusieurs régions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la fin du mois de juillet, cette nouvelle flambée avait déjà dépassé les précédentes épidémies congolaises en nombre de cas. Avec plus de 5 000 contaminations confirmées et 2 378 décès, elle dépasse notamment l'épidémie qui avait frappé le pays entre 2018 et 2020.

Lire aussi Pluies record au Japon : le bilan s'alourdit à 13 mortsÀ l'échelle mondiale, elle est désormais considérée comme la deuxième plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée, derrière celle qui avait ravagé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

Une épidémie encore loin d'être maîtrisée

Les autorités sanitaires et les organisations internationales s'inquiètent de la rapidité de la propagation du virus.

L'épidémie s'étend dans un contexte particulièrement difficile, marqué notamment par la fragilité des infrastructures sanitaires, les déplacements de population, l'insécurité et les difficultés rencontrées par les équipes chargées de la riposte. L'OMS estime que le risque de poursuite de la propagation reste élevé.

Selon les données rapportées au 16 août, les cas avaient été recensés dans 55 zones de santé réparties dans six provinces du pays.

Une souche pour laquelle aucun vaccin n'est encore homologué

Cette flambée est provoquée par le virus Ebola Bundibugyo, une espèce différente du virus Zaïre responsable de plusieurs précédentes épidémies.

Contrairement à certaines formes d'Ebola pour lesquelles des vaccins sont disponibles, aucun vaccin ni traitement spécifique n'est actuellement homologué contre la maladie provoquée par le virus Bundibugyo. Des travaux sont toutefois en cours pour évaluer plusieurs candidats vaccins et traitements.

Avec plus de 5 000 cas et un bilan humain qui continue de s'alourdir, la maîtrise de l'épidémie constitue désormais un défi sanitaire majeur pour la RDC et les organisations internationales mobilisées sur le terrain.