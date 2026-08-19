Tunisie: Pluies d'automne - Sfax accélère les travaux dans les zones à risque

19 Août 2026
La Presse (Tunis)

À l'approche de la saison automnale, les autorités régionales de Sfax accélèrent les préparatifs pour limiter les risques d'inondation. Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs points considérés comme sensibles afin d'évaluer l'avancement des travaux et le niveau de préparation des différents services.

La tournée a notamment concerné l'oued Sidi Salem, l'oued Maou ainsi que le pont de l'oued Maou, où des interventions sont en cours pour améliorer l'écoulement des eaux et réduire les risques liés aux fortes précipitations.

Tous les travaux doivent être achevés avant fin août

Lors de cette visite, le gouverneur a demandé l'achèvement de l'ensemble des travaux programmés avant la fin du mois d'août.

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Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin d'assurer une meilleure efficacité des opérations et d'éviter les retards dans les zones les plus exposées.

Dans nos archives Tunisie : Une avancée médicale en chirurgie du nerf médian à l'hôpital Charles NicolleUne coordination spécifique a ainsi été engagée autour de l'oued Maou, où les travaux doivent être intensifiés pour garantir un écoulement normal des eaux.

Cette intervention revêt une importance particulière en raison de la connexion de cet oued avec la ceinture Bourguiba, un secteur stratégique pour l'évacuation des eaux pluviales.

Intervention urgente dans plusieurs zones sensibles

Mohamed Hajri a également appelé la municipalité de Sfax à intervenir de manière urgente et immédiate dans plusieurs points particulièrement exposés à l'accumulation des eaux.

Les zones concernées sont notamment le carrefour de la Protection civile, la gare routière ainsi que le secteur de Chott El Krekna-Corniche.

L'objectif est de prendre les mesures nécessaires avant les prochaines pluies afin d'éviter la stagnation des eaux et de réduire les risques de perturbations de la circulation ou d'inondations.

Les autorités régionales entendent ainsi finaliser les principaux travaux préventifs avant l'arrivée de la saison automnale et renforcer la capacité de réaction des services concernés en cas de fortes précipitations.

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